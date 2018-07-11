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Даша Астаф'єва показала комплекс вправ для стрункої фігури: відео

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Даша Астаф'єва показала комплекс спортивних вправ
Даша Астаф'єва показала комплекс спортивних вправ / Фото з вільних джерел

Українська співачка Даша Астаф'єва може похизуватись стрункою фігурою. Однак ні для кого не секрет, що такі форми артистки – результат копіткої праці в спортзалі. Тому Даша вирішила поділитись з прихильниками комплексом вправ для стрункої фігури.

Даша Астаф'єва – одна з найбільш звабливих та епатажних зірок українського шоу-бізнесу. Вона може похизуватись чималою кількістю фотосесій, в яких не приховує своєї сексуальності та красивого тіла. Однак ідеальна фігура дається Даші нелегко, що вона показала в соцмережі. 

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На початку весни 2018 року артистка публічно кинула виклик зайвим кілограмам: зірка ретельну увагу приділила харчуванню та фізичному навантаженню. Своїми успіхами Даша Астаф'єва досі ділиться на Іnstagram-сторінці, демонструючи рельєфний прес та апетитні форми. Попри це співачка показала, які вправи допомагають їй тримати себе у формі. 

 

На спортике с @krasyuk_fit - мой герой))

Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva)

 

Зазначимо, що фізичні вправи Даша Астаф'єва виконує у спортивному залі під пильним контролем особистого тренера Юрія Красюка, який теж поділився фрагментом тренування з зіркою.

 

Теги: Новини України LifeStyle Дар'я Астаф'єва
Джерело: 24 Канал
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Новини за 11 липня
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