Даша Астаф'єва показала романтичні знімки з бойфрендом: ніжні фото

Даша Астаф'єва вміє дивувати прихильників не тільки пікантними фото, але й ніжними. Співачка опублікувала знімки зі своїм коханим Атемом Кімом.

Одна з найяскравіших представниць українського шоу-бізнесу Даша Астаф'єва вміло приміряє як епатажні образи, так і ніжні. Артистка часто бере участь у стильних фотосесіях, демонструючи свою красу та струнку фігуру.

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Попри активне наповнення свого блогу в соцмережі Instagram Даша вкрай рідко хизується спільними знімками зі своїм бойфрендом – бізнесменом Артемом Кімом. Відтак нещодавні знімки з коханим просто зачарували ніжністю та романтичністю. На світлинах пара мило обіймається і цілується на фоні заходу сонця. Даша Астаф'єва та Артем Кім не приховують почуттів один до одного та виглядають дуже зворушливо.

Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 12 Лип 2018 р. о 4:40 PDT

Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 12 Лип 2018 р. о 4:32 PDT

Зазначимо, що романтичні фотографії для Даші Астаф'євої та Артема Кіма створила столичний фотограф Кейт Кондратьєва. Світлини викликали чимало коментарів серед користувачів мережі. Люди радили співачці берегти ці стосунки, бо пара виглядає разом дуже щасливо.