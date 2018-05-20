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Даша Астаф'єва показала спокусливі танці під час концерту: пікантні кадри

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Даша Астаф'єва показала запальні танці
Даша Астаф'єва показала запальні танці

Популярна українська співачка Даша Астаф'єва не припиняє дивувати прихильників новими "луками" та вбраннями. Тепер зірка показала образ запальної білявки під час концерту.

Даша Астаф'єва полюбляє приміряти незвичні образи. То зірка стає ніжною іспанкою в капелюшку, то спокусливою брюнеткою, то звичайною українкою, яка мчить у спортзал. А тепер співачка ще й приміряла біляве волосся. 

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Яскравий образ зірка продемонструвала під час свого концерту в Києві. Вона вирішила проміняти образ брюнетки та стати білявкою. Варто зазначити, що такий стиль дуже личив Даші Астаф'євій, яка змінилась до невпізнання. 

Однак такий запальний "лук" співачки тільки тимчасовий. На відео зірка демонструвала, як їй вбирають спеціальну перуку, що й допомогла створити яскравий сценічний образ.

Попри незвичний колір волосся Даша Астаф'єва вирішила не змінювати традиції на концерті та показала сексуальні танці. Пікантні рухи співачки, навколо якої танцювали учасники колективу Foresight.show, виглядали дуже спокусливо. Біляве волосся, запальні танці та яскрава червона міні-сукня, що не прикривала стрункі ноги, створили відповідну атмосферу на НСК "Олімпійський". 

 

Теги: Новини України LifeStyle Музика Дар'я Астаф'єва
Джерело: 24 Канал
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