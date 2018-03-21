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Даша Астаф’єва показала, як виглядає після перших 9 днів дієти: фото

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Астаф’єва показала, як виглядає після перших 9 днів дієти
Астаф’єва показала, як виглядає після перших 9 днів дієти / Instagram

Модель і співачка Даша Астаф’єва продемонструвала в Instagram фото, на яких показала, як виглядає після 9 днів дієти.

9 днів тому співачка оголосила, що починає правильно харчуватися та стежити за свою фігурою.

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Минуло 9 днів, і Астаф'єва вирішила показати шанувальникам перші результати та розповісти про свої труднощі та здобутки.

"Ще раз уточню. Я не худну))) і прошу вас, припиніть давати мені поради і відмовляти виконувати задумане! Дуже тривалий час я була незадоволена своїм зовнішнім виглядом і формами) Просто припустіть, що в Інстаграмі все набагато красивіше. Може, я, звичайно, і помиляюся", – звернулася зірка до своїх прихильників.

Тренується Даша тричі на тиждень, як і раніше

"Отже. Звичайно, перший тиждень був дуже легким та цікавим. Мій денний раціон завжди і всюди зі мною. Я намагаюся не пропускати прийоми їжі. Їла і в машині, і в спортзалі, і ще в багатьох місцях, де раніше собі цього не дозволяла", – поділилася Даша.


Співачка також розповіла, що часто порушувала дієту.

"Є гріхи. Розповідаю чесно, що пару раз я зривалася. Вже не могла втриматися, під'їдала у батьків вареники, цукерки, фрукти і всіляку смакоту! Схудла за цей термін рівно на півтора кіло. Це невеликий результат, але я дуже задоволена", – зауважила Астаф’єва.

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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