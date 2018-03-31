Даша Астаф'єва показала, як вона виглядає у повсякденному житті: фото
Популярна співачка Даша Астаф'єва на сторінці в Instagram опублікувала фото, на яких вона позує в буденних речах. Так зірка показала, як вона виглядає в повсякденному житті.
Нові знімки співачка зробила у ліфті. Даша Астф'єва засвітила одразу два подібні "луки". На знімках співачка вбрана у чорні куртки, приталених штанах та звичайних кофтинках, одна з яких у чорно-білу смужку. Даша Астаф'єва доповнила досить непримітні образи яскравими сумками.
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Окрім цього, знаменитість показала, яким зачіскам вона надає перевагу у повсякденному житті. Так, на одному знімку зірка має розкішні кучері, на іншому – стильну зачіску.
Прихильники із захопленням відреагували на нові світлини Даші Астаф'євої. Також підписники зірки із гумором прокоментували знімки. "ліфтера викликали?", – жартома написав один із користувачів соцмережі.