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Даша Астаф'єва сексуально відтворила образ з фільму "Леон": звабливе фото

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Даша Астаф'єва відтворил образ героїні фільму "Леон"
Даша Астаф'єва відтворил образ героїні фільму "Леон" / Фото із соцмереж

Одна з найепатажніших співачок українського шоу-бізнесу Даша Астаф'єва знялась у звабливій фотосесії. Зірка відтворила образ головної героїні фільму "Леон".

Даша  Астаф'єва вміє здивувати своїх прихильників в Instagram. То співачка приміряє сексуальні образи, то демонструє струнку фігуру в білизні, то засвічує пікантні та провокативні фото. Нещодавно ж зірка поностальгувала за колишньою звабливою фотосесією, неопубліковані кадри якої розмістила у блозі. 

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Однак це не єдині звабливі фото, якими порадувала своїх прихильників Даша Астаф'єва. Співачка відтворила образ головної героїні фільму "Леон", яку зіграла Наталі Портман. І хоч акторка у кінострічці була підлітком, її образ Даша Астаф'єва вирішила зробити більш гарячим. 

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Українка вбрала перуку та сексуальну білизну, в якій виднілись обриси її грудей. Даша Астаф'єва не забула про круглі окуляри та вазон, що символічно з'явився у фільмі "Леон". Сигарета в руках завершила розкутий look зірки.

 

Зазначимо, що фільм "Леон" зняв культовий режисер Люк Бессон. У 1994 році кінострічка підкорила весь світ, а історію про кілера та дівчинку-підлітка Матильду, яку чоловік рятує від смерті, вподобали мільйони людей. До зустрічі з 12-річною сусідкою єдиною, про кого дбав самотній Леон, була його кімнатна рослина.Тому дівчинка швидко стає його метою життя, а її переслідувачі – запеклими ворогами. 

Теги: Новини України LifeStyle Кіно Дар'я Астаф'єва
Джерело: 24 Канал
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