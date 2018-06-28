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22:53, 26 червня
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Даша Астаф'єва влаштувала гарячі поцілунки з дівчатами: відео

220 Читать новость на русском
Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва / Фото з відкритих джерел

Українська актриса і співачка Даша Астаф'єва полюбляє показувати своїм шанувальникам провокативні відео та фото. Так, співачка показала відверте відео зі свого концерту, під час якого поцілувалася з дівчатами на сцені.

Відео з концерту Даша опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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"Зрозуміють ті, хто були на концерті", – прокоментувала Астаф'єва.

Дивіться відео, як Даша Астаф'єва цілується з дівчатами на сцені:

 

Відомо, що концерт Астаф'євої пройшов в Одесі. Прихильники співачки залишилися задоволені і висловили чимало позитивних відгуків: "Це було круто, спасибі за відмінний заряд позитиву! Дашенька, ви велика розумниця", "Було дуже круто, Даша величезне спасибі, я за останніх два роки перший раз на дискотеці і як пощастило, що я потрапила саме на ваш концерт".

Теги: LifeStyle Дар'я Астаф'єва Еротика
Джерело: 24 Канал
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