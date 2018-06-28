Даша Астаф'єва влаштувала гарячі поцілунки з дівчатами: відео

Українська актриса і співачка Даша Астаф'єва полюбляє показувати своїм шанувальникам провокативні відео та фото. Так, співачка показала відверте відео зі свого концерту, під час якого поцілувалася з дівчатами на сцені.

Відео з концерту Даша опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Сексуальну Дашу Астаф'єву порівняли з Монікою Беллуччі: фото

"Зрозуміють ті, хто були на концерті", – прокоментувала Астаф'єва.

Дивіться відео, як Даша Астаф'єва цілується з дівчатами на сцені:

Відомо, що концерт Астаф'євої пройшов в Одесі. Прихильники співачки залишилися задоволені і висловили чимало позитивних відгуків: "Це було круто, спасибі за відмінний заряд позитиву! Дашенька, ви велика розумниця", "Було дуже круто, Даша величезне спасибі, я за останніх два роки перший раз на дискотеці і як пощастило, що я потрапила саме на ваш концерт".