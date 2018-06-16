Даша Астаф'єва з короткою зачіскою показала драматичні фото

Популярна українська співачка Даша Астаф'єва не припиняє вражати прихильників у соціальних мережах своїми новими знімками.

Так, Астаф'єва опублікувала фото на своїй сторінці в Instagram, на якому вона позує у чорній спокусливій сукні з чорними туфлями на підборах і з яскравим макіяжем.

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Автором світлини став відомий дніпропетровський фотограф Сергій Єненко.

Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 15 Чер 2018 р. о 9:33 PDT

Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 15 Чер 2018 р. о 9:50 PDT

Нагадаємо, напередодні Дашу Астаф'єву порівняли з головною героїнею однойменного фільму Маленою, яку зіграла знаменита італійська кіноактриса Моніка Белуччі.