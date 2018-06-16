Даша Астаф'єва з короткою зачіскою показала драматичні фото
Популярна українська співачка Даша Астаф'єва не припиняє вражати прихильників у соціальних мережах своїми новими знімками.
Так, Астаф'єва опублікувала фото на своїй сторінці в Instagram, на якому вона позує у чорній спокусливій сукні з чорними туфлями на підборах і з яскравим макіяжем.
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Автором світлини став відомий дніпропетровський фотограф Сергій Єненко.
Нагадаємо, напередодні Дашу Астаф'єву порівняли з головною героїнею однойменного фільму Маленою, яку зіграла знаменита італійська кіноактриса Моніка Белуччі.
Джерело: 24 Канал
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