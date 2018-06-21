Даша Астаф’єва "засвітила" груди на нових фото
Епатажна українська співачка та радіоведуча Дар'я Астаф’єва виклала у мережу порцію свіжих пікантних фото.
Знімки зірка опублікувала в Instagram.
На фото зірка позує у білій блузі з ефектно глибоким вирізом у зоні грудей.
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Прихильники із захопленням відреагували на нові світлини Даші Астаф'євої.
Джерело: 24 Канал
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