01:16
28 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
31°C 15°C
  • середа
    25°C 17°C
  • четвер
    24°C 14°C
  • п'ятниця
    25°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кокаїнова Росія. Фейл путінського холуя
Вєсті Кремля
21:07, 27 серпня
Вєсті.UA. Кінозірка Гройсман. Пекельні поїзди в Росію
Вєсті.UA
20:04, 27 серпня
Чому екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Жіночі зачіски
Згадати все
13:21, 25 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Даша Астаф'єва засвітила оголені сідниці: фото 18+

905 Читать новость на русском
Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва / Instagram

Одна з найепатажніших співачок українського шоу-бізнесу Даша Астаф'єва вкотре приголомшила мережу відвертими фотографіями.

Нові фото Астаф'єва опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Розкута Даша Астаф'єва ледь прикрила пишні груди: фото

На гарячих знімках співачка демонструє сідниці та довгі стрункі ноги.

Найбільше коментувати інтимні фото Астаф'євої стали саме чоловіки: "Дашо, це заборонені заходи", " І як після такого налаштуватися на робочий лад в останній понеділок літа?", "Точно б одружився, але є кохана дружина".

Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва / Instagram

Даша Астаф'єва
​Даша Астаф'єва / Instagram

Даша Астаф'єва
​Даша Астаф'єва / Instagram

Нагадаємо, в Україні тривають зйомки нового фільму з назвою "Продюсер". Одну з головних ролей у кінострічці грає запальна Даша Астаф'єва.

Нова українська комедія "Продюсер" буде знята у голлівудському стилі фільму-подорожі та розповість приголомшливу історію мандрівки молодого та самовпевненого продюсера, який повинен привести чималу суму грошей на знімальний майданчик. Під час мандрівки герої потрапляють у курйозні та інколи небезпечні ситуації.

Теги: LifeStyle Музика Еротика Дар'я Астаф'єва
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 27 серпня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 27 серпня: "зрада" від екс-лідера Pink Floyd , одкровення Муженка про Іловайськ
27 серпня, 23:02 Головні новини 27 серпня: "зрада" від екс-лідера Pink Floyd , одкровення Муженка про Іловайськ
Как "заякорить" транзитные инвестиции в зеленую энергетику Украины
27 серпня, 22:01 Как "заякорить" транзитные инвестиции в зеленую энергетику Украины
Максим Єфімов
Хто такий Павло Дуров: засновник ВКонтакте і Telegram, що втер носа Кремлю
27 серпня, 21:01 Хто такий Павло Дуров: засновник ВКонтакте і Telegram, що втер носа Кремлю
Як українські ІТ-фахівці можуть заробляти 800 тисяч доларів: інтерв'ю з Енді Трібою
27 серпня, 20:01 Як українські ІТ-фахівці можуть заробляти 800 тисяч доларів: інтерв'ю з Енді Трібою
Яніна Ткачук
Завершити не можна продовжити: Порошенко хоче відстрочити вибори президента?
27 серпня, 19:01 Завершити не можна продовжити: Порошенко хоче відстрочити вибори президента?
Інна Жолобович
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук