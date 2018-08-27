Даша Астаф'єва засвітила оголені сідниці: фото 18+
Одна з найепатажніших співачок українського шоу-бізнесу Даша Астаф'єва вкотре приголомшила мережу відвертими фотографіями.
Нові фото Астаф'єва опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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На гарячих знімках співачка демонструє сідниці та довгі стрункі ноги.
Найбільше коментувати інтимні фото Астаф'євої стали саме чоловіки: "Дашо, це заборонені заходи", " І як після такого налаштуватися на робочий лад в останній понеділок літа?", "Точно б одружився, але є кохана дружина".
Даша Астаф'єва / Instagram
Даша Астаф'єва / Instagram
Даша Астаф'єва / Instagram
Нагадаємо, в Україні тривають зйомки нового фільму з назвою "Продюсер". Одну з головних ролей у кінострічці грає запальна Даша Астаф'єва.
Нова українська комедія "Продюсер" буде знята у голлівудському стилі фільму-подорожі та розповість приголомшливу історію мандрівки молодого та самовпевненого продюсера, який повинен привести чималу суму грошей на знімальний майданчик. Під час мандрівки герої потрапляють у курйозні та інколи небезпечні ситуації.