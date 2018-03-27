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Даша Астаф’єва здивувала незвичними оголеними фото в Instagram (18+)

869 Читать новость на русском
Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва

Українська співачка Даша Астаф’єва спочатку виклала у Instagram свої оголені фото, однак згодом прибрала їх. Та частина з них залишилася у мережі.

На цих фото Астаф’єва позує у чорному боді в одній з художніх майстерень.

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Та після їх публікації, вона вирішили їх прибрати, залишивши лише деякі фотографії.

Обожаю нашу встречу с @nickyashika ️

Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva)

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Варто зазначити, що ще частина фотографій є на сторінці можливого їх автора.

#contax #nomakeup #film #35mm #g2

Публикация от Ник (@nickyashika)

#contax #film #35mm #g2 #nomakeup

Публикация от Ник (@nickyashika)

Теги: LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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