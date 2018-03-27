Даша Астаф’єва здивувала незвичними оголеними фото в Instagram (18+)
Українська співачка Даша Астаф’єва спочатку виклала у Instagram свої оголені фото, однак згодом прибрала їх. Та частина з них залишилася у мережі.
На цих фото Астаф’єва позує у чорному боді в одній з художніх майстерень.
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Та після їх публікації, вона вирішили їх прибрати, залишивши лише деякі фотографії.
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Варто зазначити, що ще частина фотографій є на сторінці можливого їх автора.
Джерело: 24 Канал
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