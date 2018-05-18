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Даша Астаф'єва здивувала романтичним образом в новій фотосесії: фото

1979 Читать новость на русском
Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва / Instagram

Сексапільна українська співачка Даша Астаф’єва знялася у романтичній фотосесії зі своєю собачкою та з нареченим.

Фото, які зробила зірці фотограф Катерина Кондратьєва, співачка опублікувала у своєму Instagram

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Даша Астаф'єва

На них виконавиця у ніжному образі у стильній сукні позує разом з нареченим Артемом Кімом, а також їхньою собакою породи сіба-іну.

 

 

By @kate_kondratieva

Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva)

 

Варто додати, що шанувальники зірки здивувалися такому образу, адже звикли бачити співачку в більш відвертих образах, адже зазвичай Астаф'єва фотографується напівоголеною.

 

 

by @kate_kondratieva #mua @mogila_tatiana

Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva)

 

 

By @kate_kondratieva

Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva)

 

 

By @kate_kondratieva

Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva)

 

Теги: LifeStyle Дар'я Астаф'єва
Джерело: 24 Канал
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