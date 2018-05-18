Даша Астаф'єва здивувала романтичним образом в новій фотосесії: фото
Сексапільна українська співачка Даша Астаф’єва знялася у романтичній фотосесії зі своєю собачкою та з нареченим.
Фото, які зробила зірці фотограф Катерина Кондратьєва, співачка опублікувала у своєму Instagram.
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Даша Астаф'єва
На них виконавиця у ніжному образі у стильній сукні позує разом з нареченим Артемом Кімом, а також їхньою собакою породи сіба-іну.
Варто додати, що шанувальники зірки здивувалися такому образу, адже звикли бачити співачку в більш відвертих образах, адже зазвичай Астаф'єва фотографується напівоголеною.
Джерело: 24 Канал
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