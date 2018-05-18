Даша Астаф'єва здивувала романтичним образом в новій фотосесії: фото

Сексапільна українська співачка Даша Астаф’єва знялася у романтичній фотосесії зі своєю собачкою та з нареченим.

Фото, які зробила зірці фотограф Катерина Кондратьєва, співачка опублікувала у своєму Instagram.

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Даша Астаф'єва

На них виконавиця у ніжному образі у стильній сукні позує разом з нареченим Артемом Кімом, а також їхньою собакою породи сіба-іну.

By @kate_kondratieva Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 17 Тра 2018 р. о 12:12 PDT

Варто додати, що шанувальники зірки здивувалися такому образу, адже звикли бачити співачку в більш відвертих образах, адже зазвичай Астаф'єва фотографується напівоголеною.

By @kate_kondratieva Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 17 Тра 2018 р. о 12:15 PDT