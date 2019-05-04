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      Дата інавгурації Зеленського: Садовий окреслив позицію "Самопомочі"

      2441 Читать новость на русском
      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / 24 канал

      У "Самопомочі" вважають, що інавгурація обраного президента Володимира Зеленського має відбутися якомога раніше, оскільки "треба працювати".

      Голова Верховної Ради Андрій Парубій і голови фракцій українського парламенту зустрілися з Володимиром Зеленським, аби обговорити низку питань, зокрема й дату інавгурації обраного президента. 

      Читайте також: Зеленський назвав очікувану дату інавгурації

      Через це мер Львова та лідер "Самопомочі" Андрій Садовий у відеозверненні окреслив позицію своєї політсили.

      Позиція "Самопомочі" така – чим раніше зробити інавгурацію, тим буде краще. Треба працювати! Бери та роби,
      – наголосив Андрій Садовий.

      Щодо інавгурації

      Позиція Об'єднання "Самопоміч" — чим скоріше зробити інавгурацію, тим краще. Треба працювати.

      Posted by Андрій Садовий on Saturday, 4 May 2019

      30 квітня Центральна виборча комісія офіційно оголосила про перемогу Зеленського на виборах президента України. За нього проголосували понад 73% виборців, а вже 3 травня офіційне видання Верховної Ради "Голос України" їх опублікувало. Відповідно до закону, не пізніше ніж за 30 днів має відбутися інавгурацію новоспеченого гаранта, тобто до 3 червня.

      У команді Зеленського хочуть, аби інавгурація відбулася якомога раніше (імовірними датами вони називали 28 або 30 травня), бо той у такому разі матиме змогу розпустити парламент. Поте конкретна дата проведення інавгурації стане відомою лише після того, як її визначить Верховна Рада або сам голова парламенту. У ВР пообіцяли це зробити на найближчому пленарному засіданні, що відбудеться 14 травня.

      Коли Зеленський стане президентом: інфографіка 24 каналу 

      що ще відомо про інавгурацію зеленського та її наслідки:
      blog_ava
      Інавгурація Зеленського: ймовірна дата
      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Інавгурація Зеленського Результати виборів президента 2019 Самопоміч Андрій Садовий
      Джерело: 24 канал
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