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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОНФЛІКТ У ПЦУ
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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОНФЛІКТ У ПЦУ

      Дата інавгурації Зеленського: якою є позиція Порошенка

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      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / Getty Images

      Чинний Президент України Петро Порошенко переконує, що він є зацікавленим у тому, аби Верховна Рада якнайшвидше визначилась із датою інавгурації, а обраний гарант Володимир Зеленський відповідно вступив на посаду.

      Як зауважив Порошенко, рішення про проведення інавгурації та вступ на посаду нового президента залежить від Верховної Ради. Крім того, він укотре наголосив, що нещодавні президентські вибори пройшли чесно та демократично, і увесь світ визнав їхні результати, передає прес-служба українського президента.

      Читайте також: Інавгурація Зеленського: які дати пропонують фракції у Раді

      Сьогодні м’яч перебуває на полі парламенту. Я є зацікавленим у тому, щоб парламент якнайшвидше визначився із датою інавгурації. І з мого боку буде лише підтримка щодо якнайшвидшого вступу пана Зеленського на посаду,
      – наголосив чинний гарант.

      13 травня українські депутати вперше після офіційного оголошення результатів президентських виборів зібралися на засідання погоджувальної ради. За її підсумками політики мали б нарешті узгодити, коли проводити урочисте зібрання з нагоди інавгурації обраного президента, щоправда згоди так і не дійшли. Крім того, суперечливою є й інформація про дату засідання парламентського Комітету з питань регламенту. Річ у тім, що Рада розглядатиме питання про дату інавгурації лише після того, коли вищезазначений орган вивчить відповідні проекти постанов.

      Що наразі відомо про питання дати інвагурації Зеленського? 30 квітня Центральна виборча комісія офіційно оголосила про перемогу Зеленського на виборах президента України. За нього проголосували понад 73% виборців, а вже 3 травня офіційне видання Верховної Ради "Голос України" їх опублікувало. Відповідно до закону, не пізніше ніж за 30 днів має відбутися інавгурацію новоспеченого гаранта, тобто до 3 червня.

      У команді Зеленського раніше заявляли, що інавгурація має відбутися якомога раніше (імовірними датами вони називали 28 або 30 травня), бо той у такому разі матиме змогу розпустити парламент. Щоправда, за деякий вже почали наполягати на 19 травня. Проте конкретна дата проведення інавгурації стане відомою лише після того, як її визначить Верховна Рада або сам голова парламенту. Найближче пленарне засідання з цього питання має відбутися з 14-го по 17 травня. Спікер Парубій, запевняв, що робитиме все, аби це відбулося якнайшвидше, відтак дату інавгурації Зеленського Рада може оголосити вже 14 травня.

      Зеленський, президент, інавгурація
      Коли Зеленський стане президентом: інфографіка 24 каналу

      Крім того, Порошенко прокоментував імовірність дострокових парламентських виборів. За його словами, політик має бути завжди готовим до виборів, однак, з іншого боку, "демократія – це є процедура", і все має бути з дотриманням конституційної та законодавчої процедури.

      Сьогодні потрібно, щоб парламент у рамках Конституції та законодавства знайшов те рішення, яке б і влаштувало український народ, і влаштувало обраного президента, і забезпечило захист демократії та конституційного процесу,
      – підсумував чинний очільник держави.

      Розпуск Ради: які підстави та що про це треба знати? Згідно з Конституцією України, президент може достроково розпустити парламент, але це потрібно зробити не пізніше, ніж за півроку до закінчення терміну повноважень Верховної Ради. Каденція чинного скликання парламенту триває до 27 листопада. Відтак, розпустити Раду можливо лише до 27 травня. Будь-який розпуск парламенту після цієї дати буде не конституційним.

      Підстави для розпуску парламенту: якщо протягом місяця фракції не сформували коаліцію, протягом 60 днів після відставки уряду не призначили новий склад, або народні депутати місяць не збираються на пленарні засідання. Наразі єдиний можливий сценарій – це відсутність коаліції.

      Якщо парламент не розпустять достроково, то наступні вибори до Ради відбудуться 27 жовтня.

      Дата, Зеленський, розпуск, інфографіка
      Умови, за яких можуть розпустити Верховну Раду: інфографіка 24 каналу 

      інавгурація володимира зеленського та розпуск парламенту: хроніка останніх подій
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      Теги: Новини політики Новини України Інавгурація Зеленського Верховна Рада Парламентські вибори 2019 Президент України Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Результати виборів президента 2019
      Джерело: 24 канал
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