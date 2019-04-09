Дата та місце дебатів між Порошенком і Зеленським: остаточна позиція ЦВК і Суспільного

Керівник державного Суспільного мовника Зураб Аласанія підтримав позицію Центральної виборчої позиції щодо проведення дебатів між кандидатами у президенти.

Про це він заявив на спільному брифінгу з головою ЦВК Тетяною Сліпачук.

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«Суспільний мовник є готовим до проведення дебатів навіть, попри ту активність як є у політичних і позаполітичних колах. Також ми є готовими до будь-яких викликів. Отже, наша позиція така: ми є готовими до дебатів 19 квітня о 20:00 упродовж однієї години, як зазначено в законі. А після того є можливим будь-який час і будь-який формат. Як я розумію, ЦВК не буде сперечатися, що після цього вже буде воля вольна», – заявив Аласанія.

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