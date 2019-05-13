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      Дата інавгурації Зеленського: коли її розгляне комітет регламенту Ради

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      Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України
      Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України / rada.gov.ua

      Проекти постанов про дату інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського розглядатиме Верховна Рада. Але тільки після того, як їх вивчить комітет Ради з питань регламенту. Наразі інформація про дату засідання комітету – суперечлива.

      Для проектів постанов про інавгурацію новообраного президента України профільним є Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України. Його планове засідання повинне відбутися у середу, 15 травня. Однак, може відбутися позачергове засідання – у вівторок, 14 травня. У самому комітеті кажуть, що поки що розпорядження щодо проведення позачергового засідання – немає, пише "Інтерфакс".

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      "З того, що я знаю – засідання комітету точно в середу, за планом", – заявив член регламентного комітету та фракції БПП Володимир Арешонков. І додав, що голова комітету Павло Пинзеник має змогу та право скликати 14 травня позачергове засідання комітету, але "поки що команди немає".


      Арешонков допускає ймовірність позачергового засідання регламентного комітету

      Інший нардеп тієї ж фракції Олексій Гончаренко по завершенню засідання фракції в понеділок, 13 травня, сказав журналістам, що засідання регламентного комітету Ради відбудеться саме у вівторок, 14 травня, вранці.

      Фракція ухвалила рішення. Ми готові підтримати будь-яку дату (інавгурації Зеленського – 24 канал), яку завтра підтримає регламентний комітет. Завтра вранці – засідання регламентного комітету,
      – заявив Гончаренко.

      Утім, скільки саме членів фракції підтримають призначення інавгурації на 19 травня, Гончаренко не знає: "Багато колег висловили запитання до цієї дати. І з точки зору того, що це дата пам'яті жертв політичних репресій, і з точки зору тих вимог, які сьогодні висуваються парламенту".

      Гончаренко
      ​Гончаренко заявив, що комітет Ради з питань регламенту збереться саме 14 травня

      "Нам здається, що Володимир Олександрович переплутав країну. Це в Російській Федерації президент щось вимагає, а парламент – просто нотаріальна контора", – підсумував Гончаренко.

      Інавгурація
      Про інавгурацію Володимира Зеленського – в інфографіці 24 каналу

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      Теги: Новини політики Володимир Зеленський Новини України Інавгурація Зеленського Верховна Рада Олексій Гончаренко Президентські вибори 2019 Арешонков Володимир Юрійович Блок Петра Порошенка
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