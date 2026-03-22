Господар Білого дому дав режиму аятол 48 годин на її розблокування. Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

У чому полягає ультиматум Трампа?

Президент США погрожує завдати удару по різних електростанціях в Ірані та знищити їх. Атаки почнуться з найбільшої з них.

Однак це відбудеться лише, якщо режим аятол не відкриє повністю Ормузьку протоку. Трамп дав їм 48 годин.

Також він заявив, що США стерли Іран з лиця землі. Зокрема, знищили їхнє керівництво, флот і повітряні сили. За його словами, у них абсолютно немає оборони. Також політик заявив, що американські війська на тижні випереджають заплановані терміни.

Вони (Іран, – 24 Канал) хочуть укласти угоду. А я – ні,

– підкреслив Трамп.