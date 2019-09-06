Давай, задихнися, – росіянка жорстоко знущалась з однорічної доньки: відео 18+

Жителька Амурської області Росії била і обзивала свою однорічну доньку, бо та забруднилася. У той час подруга "матері" знімала це все на відео і підсміювалась за кадром.

Спочатку відео зі знущаннями із дитини потрапило у соцмережі – його опублікувала та сама подруга горе-матері. Згодом інформацію поширили російські ЗМІ.

Зверніть увагу: Суд ув'язнив горе-матір, яка заморила сина голодом, на 8 років – деталі

На відео видно, як жінка б’є та обзиває дитину – їй трохи більше року. Таке покарання під матері дівчинка отримала за те, що забруднилась.

Не кричи... Жабо ти, тупорила. Справді, тварина якась... Давай, задихнися,

– говорить жінка на відео.

Кадри із соцмереж стали приводом для порушення кримінальної справи проти горе матері, повідомляє НТВ. Оксана Власова (так звати "матір") має трьох дітей, після публікації ролика їх забрали органи опіки.



Старшого хлопчика виховує бабуся, а однорічна дівчинка та її кількамісячна сестра у лікарні. Медики зазначають – дітей не лише принижували, але й били.

Росіянка знущається над своєю донькою: відео 18+