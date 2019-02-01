"Давайте, подумайте, як ви повернете нам гроші": у Росії озвучили зухвалу вимогу до Ради Європи

У Держдумі Росії вважають, що Рада Європи повинна повернути їм внески за три роки. Там наскаржились, що російська делегація вже не брала участь в роботі ПАРЄ, проте гроші платила

Голова Держдуми В'ячеслав Володін заявив в ефірі одного з російських телеканалів, що Москва очікує повернення близько 10 мільярдів рублів, пише "Інтерфакс".

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"Сума велика. І нам вона, звичайно, потрібна, країні потрібна на вирішення питань, які стоять перед громадянами", – сказав він.

Так, російський політик зазначає, що з 2014 року російську делегацію позбавили права голосу, однак країна продовжувала платити внески до 2017 року.

До всього, Володін стверджує, що Москва досі не ставила питання про повернення внеску через "порядності". При цьому російський політик висловив сподівання, що найближчі переговори "будуть включати в себе обговорення цієї теми".

Зараз, оскільки дискусія ПАРЄ триває навколо участі російської делегації, звичайно, у нас є привід для того, щоб поставити це питання і сказати: "Давайте, подумайте, як ви будете нам повертати ці гроші",

– додав голова Держдуми.

Окрім того, Володін повторив і традиційне для риторики Кремля "Рада Європи не буде існувати без Росії".

"З виходом Росії з Ради Європи не буде такої структури. Тому що є Євросоюз, є Рада Європи. Ось Рада Європи, вона однозначно пов'язаний з присутністю Росії. Якщо Росії не буде, не буде і ПАРЄ, не буде і Ради Європи", – вважає він.

Чому Росії немає у ПАРЄ?Парламентська асамблея Ради Європи – міжнародна організація, до якої входять 47 держав-членів. Членство відкрите для усіх європейських держав, якщо вони визнають принцип верховенства права. До структури Ради Європи входить Комітет Міністрів, Парламентська асамблея Ради Європи та Європейський суд з прав людини. Один з найбільших успіхів Ради – Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року.



У 2018 році ПАРЄ відмовилася голосувати за зміну санкційних правил щодо Росії і відклала вирішення цього питання на наступний рік. Тому Росія не змогла поновити своєї участі в організації до кінця 2018 року. Окрім того, Генеральний секретар організації Торбйорн Ягланд заявив, що Росію можуть виключити із Ради Європи через несплату внесків. Натомість у РФ вважають, що в організації немає майбутнього без Росії.



Ще 24 квітня 2018 році ПАРЄ своїм рішенням визнала, що за окупацією частин Донецької та Луганської областей стоїть Росія. Таким чином, ПАРЄ змінила формулювання резолюції, у якій констатувала окупацію непідконтрольних Україні районів Донбасу Росією та "фактичне управління" цих територій з боку РФ. Того ж року 28 червня ПАРЄ схвалила резолюцію, в якій засуджуються тортури і неналежні умови утримання українських громадян-політв'язнів у Росії, а також містяться вимоги щодо звільнення українців із російських в’язниць.