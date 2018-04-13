Тимошенко завела особисту сторінку у Facebook: про що її перший пост
Юлія Тимошенко оголосила про те, що тепер починає самостійно вести свою сторінку у Facebook.
Про це пише Тимошенко у своєму першому пості у Facebook.
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Вона повідомляє, що для неї важливий діалог і обмін думок із користувачами мережі.
Єдине прохання: давайте спілкуватися по-людськи , без лайок та взаємних образ,
– попрохала Юлія Тимошенко.
Джерело: 24 Канал
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