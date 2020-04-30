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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Село Давидів під Львовом ізолювали через спалах коронавірусу

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      Коронавірус у селі Давидів, Львівська область – село ізолювали
      Давидів ізолювали через спалах коронавірусу / Фото Тараса Греня

      У селі Давидів поблизу Львова зафіксували 20 випадків коронавірусу. На усіх в'їздах до населеного пункту розташували блокпости, рух контролюють поліцейські.

      У Давидів пускатимуть лише його мешканців, а пересування у самому селі буде максимально обмеженим до 4 травня. Про це пише видання ZAXID.NET

      Докладно У селі під Львовом одночасно виявили понад 20 випадків зараження коронавірусом

      За один день у селі підтвердили 6 нових випадків COVID-19, загалом у Давидові – 20 хворих. Важливо зазначити, що ці випадки не локалізовані: виявили вісім не пов'язаних між собою осередків.

      У населеному пункті проведуть дезінфекцію вулиць, магазинів, під’їздів у багатоповерхівках та громадських місць. Як розповів у відеозверненні голова Давидівської ОТГ Володимир Керницький, для цього зі Львова передали спеціальну техніку.

      На дві наступні доби Нацполіція контролюватиме в'їзд і виїзд з села, медпрацівники вимірятимуть температуру. Буде організовано тестування усіх контактних осіб хворих, а також осіб із підвищеним ризиком захворіти,
      – розповів Керницький.

      Так, на коронавірус протестують усіх 140 контактних осіб хворих, а також продавців, поштарів і медиків Давидова.

      Яка ситуація із коронавірусом на Львівщині? Зафіксовано 430 випадків COVID-19, 77 осіб вже одужали, 14 померли.

      Пізно ввечері 29 квітня Львівська обладміністрація повідомила про рішення обмежити в’їзд і виїзд у Давидів для приватного транспорту. В’їзд дозволяється лише громадянам, які мають прописку у Давидові.

      Де розташований Давидів – дивіться карту

       

       

       

       

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини Львова
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