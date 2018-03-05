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Давно готовий здохнути, – Крисін відзначився гучними словами на адресу матері Веремія

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Мати загиблого журналіста Катерина Веремій
Мати загиблого журналіста Катерина Веремій / "Гордон"

5 березня до Дарницького райсуду Києва, де відбувається слухання справи тітушковода Юрія Крисіна, приїхала Катерина Веремій – мати вбитого у лютому 2014 року журналіста В'ячеслава Веремія. Вона фігурує у цій справі як потерпіла.

Про це повідомляє видання "Гордон".

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Зазначається, що у суді розглядалася справа про тортури на Майдані: Крисін тут проходить як обвинувачений, а мати загиблого журналіста як потерпіла. Раніше перший дістав умовний термін покарання у справі про вбивство представника ЗМІ та вважається головним відповідальним за цей злочин.

Зрештою, як передає ресурс, між обома людьми відбувся цікавий діалог.

Так, мати загиблого журналіста сказала Крисіну: "Та щоб ти здох, скотино".

"Та не переживай, я давно готовий здохнути, лише б тебе не бачити", – відповів він.

Додамо, що окрім матері Веремія, у справі про тортури як потерпілі фігурують його дружина Світлана Кирилаш, а також відеооператор Владислав Іваненко, якого під час Майдану викрали та катували. Обвинуваченим, окрім Крисіна, також є Сергій Чемес.

Що відомо про вбивство Веремія? Журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія вбили в Києві вночі 19 лютого 2014 року. Тоді він разом із колегою повертався після роботи на Майдані, де виконував редакційне завдання. На розі вулиць Володимирської та Великої Житомирської в Києві на таксі, в якому вони їхали, напали невідомі з бейсбольними бітами та зброєю, в касках, камуфляжі і чорних масках. Журналіст помер в лікарні швидкої допомоги від вогнепального поранення в живіт.

Хто такий Юрій Крисін? Його вважають головним відповідальним за вбивство журналіста, оскільки Крисін у суді визнав, що під час Революції Гідності організовував і збирав людей, які нападали на учасників Євромайдану. У кримінальних колах його знають під кличками "Шкаф", "Шрек" або "Криса". Прославився рейдерством та рекетом.

Теги: Новини України Судді Новини Києва Тітушки Євромайдан
Джерело: 24 Канал
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