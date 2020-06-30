Чоловік на коні в київському супермаркеті / Скриншот з відео

Незвична історія з чоловіком, який 28 червня заїхав у київський супермаркет верхи на коні, отримала своє продовження. Виявилось, що тварина не його, він її викрав. Хулігана вже розшукує поліція.