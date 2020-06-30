Дай коня, бо вдарю по морді, – історія з вершником у супермаркеті Києва отримала продовження
Незвична історія з чоловіком, який 28 червня заїхав у київський супермаркет верхи на коні, отримала своє продовження. Виявилось, що тварина не його, він її викрав. Хулігана вже розшукує поліція.
Коня п'яний чоловік силою відібрав у доглядача парку розваг. Про це сам потерпілий В'ячеслав Ткаченко розповів у коментарі "ТСН".
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За словами доглядача, він йому погрожував.
Каже – дай коня, бо вдарю по морді. Почав мені погрожувати і обіцяв переламати ноги,
– розповів Ткаченко.
На розшуки коня знадобилося кілька годин. Тварину відшукали поблизу іншого магазину, там коня підгодовували місцеві жителі.
А ось чоловіка, який її викрав поліція ще шукає.
Що відомо про інцидент із вершником у супермаркеті Києва
- В одному з супермаркетів Києва 28 червня відвідувачі стали свідками курйозного випадку. Оголений чоловік на коні заїхав прямісінько до магазину.
- П'яний чоловік у спідній білизні завітав до київського магазину, що на проспекті Георгія Гонгадзе.
Дивіться відео, як чоловік верхи на коні заїхав у супермаркет: