Даяна Ястремська увійшла у список наймолодших переможниць турнірів WTA

Юна українська тенісистка Даяна Ястремська зайняла другий рядок у списку наймолодших переможниць сезону за версією Жіночої тенісної асоціації WTA.

Ястремська, яка в жовтні завоювала дебютний титул WTA в Гонконзі, виявилася на другому місці після Ольги Данилович. Фінал сербки проти росіянки Анастасії Потапової став наймолодшим за останні 13 років в турі, пише btu.org.ua.

Читайте також: Хто така Даяна Ястремська: історія 18-річної зірки українського тенісу

Також до рейтингу самих юних чемпіонок року потрапили Аріна Соболенко з Білорусі та японка Наомі Осака.



Даяна Ястремська потрапила у список наймолодших переможниць турнірів серії WTA

Зазначимо, що перший професійний титул Ястремська виграла в 15 років. Вона виграла 25-тисячник в Бразилії, здолавши по шляху багатьох більш досвідчених тенісисток. При цьому перемогла в фіналі другу сіяну турніру Алізе Лім з Франції, не віддавши їй жодного сету.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24