Даяна Ястремська увійшла у список наймолодших переможниць турнірів WTA
Юна українська тенісистка Даяна Ястремська зайняла другий рядок у списку наймолодших переможниць сезону за версією Жіночої тенісної асоціації WTA.
Ястремська, яка в жовтні завоювала дебютний титул WTA в Гонконзі, виявилася на другому місці після Ольги Данилович. Фінал сербки проти росіянки Анастасії Потапової став наймолодшим за останні 13 років в турі, пише btu.org.ua.
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Також до рейтингу самих юних чемпіонок року потрапили Аріна Соболенко з Білорусі та японка Наомі Осака.
Даяна Ястремська потрапила у список наймолодших переможниць турнірів серії WTA
Зазначимо, що перший професійний титул Ястремська виграла в 15 років. Вона виграла 25-тисячник в Бразилії, здолавши по шляху багатьох більш досвідчених тенісисток. При цьому перемогла в фіналі другу сіяну турніру Алізе Лім з Франції, не віддавши їй жодного сету.
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