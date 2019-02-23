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      Даю годину і всіх буду розстрілювати, – на Волині священик УПЦ МП відкрив вогонь по парафіянах

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      На Волині священик УПЦ МП відкрив стрілянину по парафіянах, які перейшли до ПЦУ
      На Волині священик УПЦ МП відкрив стрілянину по парафіянах, які перейшли до ПЦУ / Волинські новини

      У селі Жидичин Ківерцівського району на Волині громада приєдналася до Православної церкви України. Однак священик УПЦ МП так просто цього залишати не хотів – і вирішив стріляти по парафіянах із рушниці,

      Повідомлення про стрілянину надійшло до поліції близько четвертої години 23 лютого, інформує відділ комунікації поліції Волинської області.

      Читайте також: Скільки парафій Московського патріархату перейшли до Православної церкви України

      Так, один із місцевих житель здійснив декілька пострілів, ймовірно, із рушниці у бік односельців. Поліція зареєструвала повідомлення та проводить його перевірку.

      Подробиці розповів свідок Тарас Висоцький на своїй сторінці у Facebook.

      О 03:30 годині настоятель Свято-Миколаївського храму УПЦ МП села Жидичин Ківерцівського району протоієрей Володимир Гелета відкрив прицільний вогонь з вогнепальної зброї по людях, які мирно грілися біля бочок, охороняючи храм, вигукуючи при цьому: "Я стріляю", а також "Даю годину і всіх буду розстрілювати. Було зроблено 4 постріли,
      – стверджує Висоцький.

      Окрім того, за його словами, вчора близько 23:00 зафіксований факт підпалу господарських споруд з живим поголів’ям на території монастирської економії. Пожежу вдалося загасити власними силами, а представники ДСНСУ склали відповідний акт.

      Раніше Висоцький вже повідомляв, що за перехід до єдиної помісної церкви проголосували 390 членів жидичівської релігійної громади

      Натомість у Волинській єпархії УПЦ МП називають випадок "рейдерським захопленням". Заявляють, що активісти зрізали замок болгаркою і почали проводити інвентаризацію цінностей. Клірик храму ієрей Роман Гелета стверджує, що при сутичках біля храму постраждали його дружина і мати, дружина настоятеля храму протоієрея Володимира Гелети.


      Як відбувається процес переходу парафій до ПЦУ

      Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Настоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.

      6 січня патріарх Варфоломій під час урочистого богослужіння передав митрополиту Епіфанію Томос про надання автокефалії Українській церкві.

      Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом 3 місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.

      ЯК УПЦ МП НАМАГАЄТЬСЯ ПЕРЕШКОДЖАТИ ПЕРЕХОДУ ВІРЯН ДО ПЦУ

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      Теги: Новини Луцька Релігія РПЦ Новини України Новини політики УПЦ МП Православна церква України
      Джерело: 24 канал
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