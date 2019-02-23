Даю годину і всіх буду розстрілювати, – на Волині священик УПЦ МП відкрив вогонь по парафіянах

У селі Жидичин Ківерцівського району на Волині громада приєдналася до Православної церкви України. Однак священик УПЦ МП так просто цього залишати не хотів – і вирішив стріляти по парафіянах із рушниці,

Повідомлення про стрілянину надійшло до поліції близько четвертої години 23 лютого, інформує відділ комунікації поліції Волинської області.

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Так, один із місцевих житель здійснив декілька пострілів, ймовірно, із рушниці у бік односельців. Поліція зареєструвала повідомлення та проводить його перевірку.

Подробиці розповів свідок Тарас Висоцький на своїй сторінці у Facebook.

О 03:30 годині настоятель Свято-Миколаївського храму УПЦ МП села Жидичин Ківерцівського району протоієрей Володимир Гелета відкрив прицільний вогонь з вогнепальної зброї по людях, які мирно грілися біля бочок, охороняючи храм, вигукуючи при цьому: "Я стріляю", а також "Даю годину і всіх буду розстрілювати. Було зроблено 4 постріли,

– стверджує Висоцький.

Окрім того, за його словами, вчора близько 23:00 зафіксований факт підпалу господарських споруд з живим поголів’ям на території монастирської економії. Пожежу вдалося загасити власними силами, а представники ДСНСУ склали відповідний акт.

Раніше Висоцький вже повідомляв, що за перехід до єдиної помісної церкви проголосували 390 членів жидичівської релігійної громади

Натомість у Волинській єпархії УПЦ МП називають випадок "рейдерським захопленням". Заявляють, що активісти зрізали замок болгаркою і почали проводити інвентаризацію цінностей. Клірик храму ієрей Роман Гелета стверджує, що при сутичках біля храму постраждали його дружина і мати, дружина настоятеля храму протоієрея Володимира Гелети.