Даже небольшая группа террористов может натворить большой беды в Киеве – СБУ не работает

Посмотрел задержание полицейского, который торгует оружием, и первый раз в жизни засмеялся после слов "Работает СБУ!"

Наглядный получился пример неграмотных и нерешительных действий сотрудников правоохранительных органов. Задержание особо опасного преступника Владимира Иващенко, бывшего бойца "Беркута", который делал бизнес, будучи сотрудником полка полиции особого назначения, было организовано просто беспомощно.

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Иващенко прошел профессиональную подготовку, был вооружен и очень опасен, и это все понимали, но оперативники не имели ни готовности к действиям, ни подстраховки, никак не просчитывали возможные действия преступника.

Рванули от испуга в рассыпную, а преступник оказался не робким и ушел. И не словил пулю, хотя его должны были бы изрешетить в первые секунды после того, как он ее бросил.

На самом деле реальные ситуации, такие как перестрелка между полицейскими в Княжичах, перестрелка в Мукачево, перестрелка между агентом ГУР МО Мужчилем и "Альфой", неудачный захват Иващенко, топтание под Славянском и многочисленные отказы идти в бой, и многие другие случаи за время войны, показывают реальную крайне низкую боеспособность наших силовых структур и многочисленных спецназов.

У нас людей тренирует и развивает только война, и только реальные контактные бои на войне. Те воины, кто это прошел, имеют реальный опыт, и к контактным боям готовы, но таких людей немного, и боевые операции стали редкими, опыт не накапливается.

А боевая подготовка при отсутствии реальных боев остается крайне примитивной, в ней полностью отсутствует элемент импровизации, учения не являются двусторонними, противник не предпринимает ответных действий.

Отсутствует ключевое – подготовка бойца к нестандартным действиям под воздействием стресса. Отсутствует мотивация личного состава проявлять инициативу. Потому что инициатива у нас всегда наказуема на учениях и в не боевых ситуациях, и потому, конечно, не может проявляться и в боевых. В результате, когда возникает реальная боевая ситуация, люди, которые на полигоне красиво стреляют в десятку, на практике неспособны быстро принимать решения.

Реально понимаю, что даже небольшая группа подготовленных и решительных террористов может натворить большой беды в Киеве на любом государственном учреждении или стратегическом объекте.

К сожалению, толчок реформам силовых структур дала только война. А как только коварный Путин прекратил наступать пошел откат назад. И снова старательно расставляют не рассуждающих и исполнительных дураков на все должности, и не меняется ни комплектование, ни отбор, ни критерии продвижения, ни критерии оценки боевой эффективности, ни подготовка, ни планирование, ни управление.

Поэтому востребованы бывшие "Беркута", такие как Иващенко – им нужна "крыша" для заработков, они готовы служить. Но зачастую они уже давно превратились в часть преступного мира, что наглядно показала эта ситуация.

В сонной военно-бюрократической системе нужны командиры, которые хорошо перекладывают бумажки, проводят показухи с техникой и экипировкой, и со словами "есть, так точно" преданно заглядывают начальству в гланды. Нет спроса на тех, кто умеет планировать, действовать в критической обстановке, вести за собой в бой. Результат очевиден. Система, где главным критерием является не боеспособность, а близость к начальству и преданность его креслу, просто не способна реагировать на реальные угрозы.

Боюсь, что нам еще не раз придется в этом убедиться.

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