ДБН щодо інклюзивності будівель вступили в дію: що зміниться

В Україні набули чинності нові державні будівельні норми щодо інклюзивності будівель – створення безбар'єрного простору для маломобільних людей.

Нові ДБН вступили в дію 1 квітня 2018 року.

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Що зміниться?

Тепер при будівництві нових та ремонті старих будівель інфраструктура споруди повинна бути врахована таким чином, аби враховувати потреби людей з інвалідністю.

Як пояснив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе, ці норми впроваджують обов’язкове створення безбар’єрного простору в Україні для всіх маломобільних груп населення.

Нові норми зобов'яжуть забудовників використовувати при будівництві та ремонті громадських будівель універсальний дизайн:

усі входи та виходи, зокрема евакуаційні, повинні бути передбачені у рівень з землею; при реконструкції житлових і громадських будівель допускається влаштовувати ганок висотою не більше 0,15 метра – тоді повинні бути облаштовані безпечні пандуси; пандуси чи підйомники мають встановлювати лише, якщо немає можливості передбачити універсальні елементи.



В Україні набули чинності ДБН щодо інклюзивності будівель

Відтепер не менше 10% номерів у готелях проектуватимуть з урахуванням людей з інвалідністю та маломобільних осіб.

Читайте детальніше, що передбачають нові ДБН про інклюзивність будівель

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