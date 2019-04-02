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      ДБН щодо інклюзивності будівель вступили в дію: що зміниться

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      В Україні набули чинності державні будівельні норми щодо інклюзивності будівель
      В Україні набули чинності державні будівельні норми щодо інклюзивності будівель / 24 канал

      В Україні набули чинності нові державні будівельні норми щодо інклюзивності будівель – створення безбар'єрного простору для маломобільних людей.

      Нові ДБН вступили в дію 1 квітня 2018 року.

      Читайте також: Ліфти стануть обов'язковими у невисоких житлових будинках

      Що зміниться?

      Тепер при будівництві нових та ремонті старих будівель інфраструктура споруди повинна бути врахована таким чином, аби враховувати потреби людей з інвалідністю.

      Як пояснив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе, ці норми впроваджують обов’язкове створення безбар’єрного простору в Україні для всіх маломобільних груп населення.

      Нові норми зобов'яжуть забудовників використовувати при будівництві та ремонті громадських будівель універсальний дизайн:

      1. усі входи та виходи, зокрема евакуаційні, повинні бути передбачені у рівень з землею;
      2. при реконструкції житлових і громадських будівель допускається влаштовувати ганок висотою не більше 0,15 метра – тоді повинні бути облаштовані безпечні пандуси;
      3. пандуси чи підйомники мають встановлювати лише, якщо немає можливості передбачити універсальні елементи.

      ДБН інклюзивність будівництво Мінрегіон
      В Україні набули чинності ДБН щодо інклюзивності будівель

      Відтепер не менше 10% номерів у готелях проектуватимуть з урахуванням людей з інвалідністю та маломобільних осіб.

      Читайте детальніше, що передбачають нові ДБН про інклюзивність будівель

      Раніше Нерухомість 24 писала про ТОП-7 державних будівельних норм, які набули чинності в Україні і зачеплять кожного українця.

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      Теги: Новини нерухомості України ДБН Будівництво Мінрегіон Інклюзивність Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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