Політ способом конвеєра і перезавантаження літака: ДБР назвало причини катастрофи Ан-26

Державне бюро розслідувань назвало причини катастрофи літака Ан-26 біля Чугуєва. Основна причина падіння авіатранспорту – дозвіл керівництва на польоти способом конвеєра.

Відповідні згоди надавали пілотам під час останніх чотирьох польотів. Про це повідомив начальник відділу Головного слідчого управління ДБР Вадим Приймачок.

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Основна причина трагедії

За його словами, під час заходу на останній зліт конвеєрним способом і виявили поломку системи ПРТ-24. Вона означала погану роботу лівого двигуна.

"Через те, що зліт відбувався конвеєром, вказану поломку не змогли виявити екіпажем своєчасно. Її виявили на етапі зльоту, при швидкості, яка вже не дозволяла здійснити посадку, оскільки могли бути непередбачувані наслідки", – наголосив Приймачок.

Інші причини катастрофи

Авіакатастрофа Ан-26 відбулась наприкінці вересня 2020 року на Харківщині. Внаслідок аварії загинули 26 людей – курсанти та члени екіпажу.

Окрім основної причини, слідчі назвали й інші підстави для падіння літака.

Перезавантаження літака, адже він містив більше людей, ніж було дозволено.

"На борту літака замість нормативно визначених десяти курсантів-штурманів перебувало аж 20, тобто у 2 рази більше", – наголосив Приймачок.

Брак навичок командира екіпажу, який понад 11 місяців не літав вночі.

За словами начальника відділу Головного слідчого управління ДБР, екіпаж не був достатньо підготовленим до того, щоб здійснювати польоти вночі. Його падіння сталось, як відзначив Приймачок, за відсутності допомоги з боку керівництва.



Основне про авіакатастрофу Ан-26 / Інфографіка 24 каналу