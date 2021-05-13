Військове керівництво допускало спільне навчання курсантів-льотчиків та курсантів-штурманів, а також конвеєрні польоти. Це робили з метою економії часу навчання та палива.

До такого висновку Державне бюро розслідувань дійшло за результатами розслідування катастрофи Ан-26 на Харківщині. Про це на брифінгу 13 травня заявив начальник відділу головного слідчого управління ДБР Вадим Приймачок.

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Що з'ясувало ДБР

Польоти конвеєром та з перевантаженням літака здійснювали через брак палива, якого не вистачало для забезпечення належного виконання програми льотчиків та штурманів. Такі польоти відбувалися не тільки у день катастрофи, 25 вересня, а й раніше та з іншими членами екіпажу.

Дійсно, палива не вистачало, але це не давало права ні керівникам, ні командувачам Повітряних сил, іншим керівникам військовим, економією часу та палива ризикувати життям і здоров'ям курсантів. Статути писалися кров'ю,

– заявив Приймачок.

Він пояснив, що у салоні Ан-26 має перебувати не більше ніж 10 курсантів-штурманів, для яких є визначені 10 робочих місць.

"З кожним з них проводить роботу під час польоту штурман-інструктор. Якщо за штурвал літака сідає курсант-льотчик, який не має відповідних навичок, з курсантами-штурманами на борту – це те саме, що для водія автобуса під час першої поїздки заповнити повний автобус людьми", – додав начальник слідчого управління.

Польоти штурманів та льотчиків проводити разом не можна

Приймачок наголосив, що проводити польоти штурманів та льотчиків разом не можна й тому, що їх програми навчання – різні.

Так, перший політ для курсантів-штурманів має тривати 40 хвилин, а льотчиків – 12 хвилин. Тобто літак у повітрі перебував лише 12 хвилин, однак штурманам у льотну книжку записували, 40 хвилин.

Ми бачимо, що є пришвидшення програм, фальсифікація програм навчання курсантів,

– наголосив правоохоронець.

Головне про авіакатастрофу Ан-26

25 вересня 2020 року військовий літак Ан-26 розбився біля Чугуєва Харківської області. Внаслідок авіакатастрофи загинули 26 осіб: 19 курсантів та 7 членів екіпажу . Вижити вдалося лише одному студенту.

. Вижити вдалося лише одному студенту. За результатами розслідування спеціальної урядової комісії, до трагедії призвела недостатня підготовка екіпажу та порушення правил польоту



Авіакатастрофа біля Чугуєва / Інфографіка 24 каналу