ДБР відкрило справу через загибель прикордонника під Одесою

Державне бюро розслідувань розслідує загибель працівника Держприкордонслужби на озері Тудорове. На цьому етапі призначили низку експертиз.
Джерело:Державне бюро розслідувань
Трагедія сталася у Біляївському районі на Одещині 6 травня. У процесі інспектування акваторії перевернувся човен з 4 прикордонниками.
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Майор Констянтин Коняєв координував дії інших прикордонників. Це допомогло 3 військовим допливти до берега і врятуватися. Згодом герой зник на місці трагедії.
До пошуків майора залучили співробітників сектору водної поліції Одеського районного управління, рятувальників ДСНС та рибалок. У процесі операції вони використовували човни, авіацію та водолазів.
Тіло Коняєва знайшли 6 квітня.
У ДБР розслідують справу за фактом про недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду.
Наразі правоохоронці встановлюють відповідальних за експлуатацію човна та його технічний стан, а також за проведення відповідних інструктажів.