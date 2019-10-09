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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПЕТРО ПОРОШЕНКО ОЛЕКСАНДР УСИК

      ДБР має намір допитати усіх моряків у справі про перехід кораблів через Керченську протоку

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      ДБР розслідує чи діяло керівництво держави в рамках закону
      ДБР розслідує чи діяло керівництво держави в рамках закону / BBC

      У Державному бюро розслідувань хочуть отримати свідчення всіх без виключення українських моряків. В рамках кримінальної справи керівництво держави підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень під час переходу кораблів ВМС через Керченську протоку у листопаді 2018 року.

      Очільник ДБР Роман Труба під час брифінгу в Києві, у середу, наголосив, що ДБР не розслідує дії моряків, а розслідує дії щодо управління морськими суднами в Керченській протоці.

      Актуально: Справа захоплених українських моряків: Росію викрили на брехні

      Він зазначив, що наразі здійснюється низка відповідних експертиз у рамках розслідування. За результатами цих експертиз буде надано остаточну відповідь, чи дії керівництва держави здійснювалися в рамках закону.

      Щодо допитів моряків, очільник ДБР зауважив, що вони проводяться для встановлення усіє картини тієї ситуації, яка відбувалася.

      Для цього ми повинні допитати людей. Це слідчі дії, які є в кожному кримінальному провадженні. Без них встановити реальну і об'єктивну картину неможливо,
      – заявив він.

      Труба також додав, що наразі, ще не всіх моряків допитали. Вдалося допитати лише кількох з них, позаяк, допити моряків проводяться тільки після отримання дозволу від медиків. Також частина з них зараз відправилася до рідних.

      "Ми розуміємо стан кожного моряка, тому значну частину допитів ми відклали на більш пізній період. Ми намагатимемось отримати свідчення всіх моряків", – пояснив Роман Труба.

      Варто зазначити, що раніше Печерський райсуд Києва дозволив ДБР вилучити з Офісу Президента таємні документи, що стосуються захоплення українських моряків росіянами поблизу Керченської протоки у листопаді 2018 року. Йдеться про низку документів, що становлять державну таємницю.

      Коротко про захоплення українських моряків та суден біля Керченської протоки

      Все сталося 25 листопада 2018 року, під час переходу трьох українських військових кораблів з Одеси до Маріуполя. Поблизу Керченської протоки російські прикордонники двічі атакували українські кораблі. Спершу прикордонний корабель ФСБ РФ протаранив буксир українських військових. Потім росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків. У підсумку Кремль взяв у полон 24 моряків та захопив 3 українські судна Мовиться про:

      • катер "Нікополь";
      • катер "Бердянськ";
      • буксир "Яни Капу".

      Згодом так званий "суд" у Криму взяв під варту всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у "незаконному перетині кордону". За деякий час усіх українських моряків вивезли до СІЗО у Москві. Українці тут оголосили себе військовополоненими.

      До теми: Про що допитували Порошенка у ДБР: коментар п'ятого президента

      Повернення українських моряків до України

      Усіх моряків обміняли у межах обміну за схемою "35 на 35". Разом із моряками на Батьківщину повернулися 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.

      Літак з полоненими українцями приземлився в київському "Борисполі" близько 14 години 7 вересня. Однак, одразу після цього усіх колишніх бранців відправили на лікування у Києві. Деякі моряки повернулися додому до Одеси лише 14 числа, а інша частина - до Херсона 20-го.


      Яких саме українських військових моряків Росія захопила на Азові / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Новини політики Державне бюро розслідувань Українські моряки в полоні Конфлікт в Азовському морі
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