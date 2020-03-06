ДБР має закрити справу проти Порошенка та відкрити провадження проти Дубінського, – рішення суду

П’ятий президент і чинний нардеп від "Європейської солідарності" Петро Порошенко прибув на допит до Державного бюро розслідувань. Під час спілкування з журналістами він показав рішення суду, яке зобов’язує закрити справу проти нього. Крім того, суд зобов’язав відкрити кримінальне провадження про нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського.

Як зазначив Порошенко на брифінгу біля ДБР, суд ухвалив відповідні рішення напередодні, 5 березня.

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"Вчора суд ухвалив і сьогодні ми отримали рішення суду, яке зобов’язує Державне бюро розслідувань закрити кримінальну справу, за якою мене сьогодні на 10 годину запросили сюди", – підкреслив він.

За словами Порошенка, ці рішення суду стосуються аналізу сплати податків. Подав це клопотання до суду надрдеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський. П’ятий президент назвав його "маріонеткою Коломойського".

Порошенко додав, що ще одне рішення суду зобов’язує ДБР порушити кримінальну справу проти Дубінського за завідомо неправдиве повідомлення про злочин.

Фрагмент брифінгу Порошенка біля ДБР: відео

Попереднього разу Порошенко був на допиті в ДБР 2 березня. За кілька днів до цього з’явилися 2 ухвали суду щодо примусового приводу п’ятого президента. Але політик прийшов добровільно.

У Бюро Порошенка допитали як свідка у двох справах, але в яких саме – його адвокати не уточнили.

Раніше була інформація, що його мали б допитати за трьома статтями:

зловживання владою або службовим становищем,

службова недбалість,

втручання в діяльність судових органів.

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Які справи розглядає ДБР щодо Порошенка

Справа про перехід українських кораблів через Керченську протоку, що призвело до російської агресії проти України; введення військового стану в Україні задля можливої узурпації влади.

Захоплення держвлади та підроблення офіційних документів під час внесення подання на призначення прем'єр-міністра за відсутності коаліції в парламенті.

Ймовірна втрата з ситуативної кімнати Адміністрації Президента матеріальних носіїв секретної інформації, що містять держтаємницю.

Незаконний перетин держкордону України з використанням завідомо підроблених документів (поїздка на Мальдіви).

Незаконне затримання Міхеїла Саакашвілі та подальше незаконне видворення його за межі України.

Організація незаконного переправлення Миколи Чауса через держкордон до Молдови.

Скасування рішення голови Первомайської райдержадміністрації Миколаївської області щодо зарахування земельної ділянки в межах території Ленінської сільради до земель запасу держвласності.

Ухилення від сплати податків та подальша легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, під час продажу ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському".

Ухилення від сплати податків та подальша легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, під час правочину з купівлі-продажу ТОВ "Телеканал "Прямий".

Протиправне заволодіння майном бази відпочинку "Івашка" Українського товариства сліпих службовими особами ТОВ "Союз-Інвест".

Неправомірний вплив на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя у березні – травні 2019 року; проведення конкурсу в короткі терміни та постановлення, ймовірно, незаконних рішень щодо зміни порядку проведення конкурсу.

Зловживання службовим становищем та втручання в діяльність суддів шляхом несвоєчасного призначення їх на посаду, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді безпідставної виплати грошей з держбюджету на виплату їм зарплати.

Втручання у діяльність суддів Окружного адмінсуду Києва зі сторони президента, членів РНБО щодо рішення про скасування націоналізації Приватбанку.

Можлива ​​держзрада через мінські угоди. Порошенко нібито досягав домовленості про відновлення територіальної цілісності України "з представниками окупованих територій Донецької та Луганської областей", усвідомлюючи, що Росія є стороною конфлікту.



Що відомо про справи щодо Порошенка / Інфографіка 24 каналу