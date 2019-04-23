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      ДБР оголосило екс-голові Держслужби у справах ветеранів підозру у розтраті мільйонів гривень

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      ДБР оголосило екс-голові Держслужби у справах ветеранів підозру у розтраті мільйонів гривень
      ДБР оголосило екс-голові Держслужби у справах ветеранів підозру у розтраті мільйонів гривень / dbr.gov.ua

      Державне бюро розслідувань оголосило колишньому керівнику Держслужби у справах ветеранів та учасників АТО підозру у сприянні розкраданню 22 мільйонів гривень бюджетних коштів.

      Слідчі ДБР оголосили підозру за службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки, повідомили в прес-службі ДБР.

      Читайте також: Держбюро розслідувань проводить обшуки в НАБУ: справа стосується корупції в "Укроборонпромі"

      Що з’ясувало ДБР? У 2015 році Держслужба у справах ветеранів уклала договори з суб’єктами господарської діяльності про фінансування заходів з психологічної реабілітації постраждалих учасників АТО. Однак, керівники цих суб’єктів господарювання надали завідомо неправомірні відомості щодо наданих послуг, аби заволодіти бюджетними коштами.

      З вересня 2014 року по червень 2017-го посаду голови Держслужби у справах ветеранів займав Артур Дерев’янко.

      Які недостовірні відомості викрили слідчі? Було вказано недостовірні дані щодо кількості учасників АТО, яким нібито було надано послуги з психологічної реабілітації, а також обсяг таких послуг.

      Чому звинувачують екс-голову Держслужби у справах ветеранів? За даними слідства, колишній голова Держслужби у справах ветеранів проявив службову недбалість і не здійснив жодних належних заходів для перевірки достовірності відомостей, а одразу затвердив їх.

      Тож таким чином, підозрюваний сприяв привласненню бюджетних коштів на понад 22 мільйони гривень.

      Слідчі ДБР провели обшуки вдома у підозрюваного. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

      У лютому 2016 року журналісти 24 каналу писали про те, як Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників АТО організовує оборудки із грошима, які виділені на реабілітацію бійців. Сам Дерев’янко тоді звинувачення у махінаціях відкидав називаючи їх політичним замовленням проти нього.

      Більше про це – читайте у нашому матеріалі Ехо війни: як чиновники знущаються з українських бійців

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      Теги: Новини України Новини політики Корупція Операція Об'єднаних сил Державне бюро розслідувань Гроші
      Джерело: 24 канал
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