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      ДБР розслідує чергову справу про розкрадання у Міноборони: деталі

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      Фото з місця події
      Фото з місця події / dbr.gov.ua

      Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження через розкрадання понад 800 тисяч гривень бюджетних коштів у військовій сфері.

      До організації можуть бути причетні посадовці Міноборони України, повідомляє прес-служба ДБР.

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      За попередньою інформацією, до однієї з військових частин у Львові підприємці доставили обладнання для системи харчування, що не відповідає технічним умовам. Його вартість була вдвічі завищена.


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      Окрім цього, планувалось постачати неякісні електричні варильні казани до військових частин Міноборони по всій території України. 

      Загальна вартість обладнання, передбачена в договорі, становить 30,4 мільйона гривень,
      – зазначили в ДБР. 

      Наразі слідчі львівського управління ДБР спільно з працівниками СБУ проводять санкціоновані обшуки та вилучення необхідної документації в Міноборони, а на недоброякісне обладнання накладено арешт.

      В разі доведення вини посадовим особам загрожує від п'яти до дванадцяти років позбавлення волі.

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      Теги: Новини України Міністерство оборони України Державне бюро розслідувань Корупція Новини Львова
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