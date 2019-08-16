ДБР розслідує чергову справу про розкрадання у Міноборони: деталі

Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження через розкрадання понад 800 тисяч гривень бюджетних коштів у військовій сфері.

До організації можуть бути причетні посадовці Міноборони України, повідомляє прес-служба ДБР.

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За попередньою інформацією, до однієї з військових частин у Львові підприємці доставили обладнання для системи харчування, що не відповідає технічним умовам. Його вартість була вдвічі завищена.



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Окрім цього, планувалось постачати неякісні електричні варильні казани до військових частин Міноборони по всій території України.

Загальна вартість обладнання, передбачена в договорі, становить 30,4 мільйона гривень,

– зазначили в ДБР.

Наразі слідчі львівського управління ДБР спільно з працівниками СБУ проводять санкціоновані обшуки та вилучення необхідної документації в Міноборони, а на недоброякісне обладнання накладено арешт.

В разі доведення вини посадовим особам загрожує від п'яти до дванадцяти років позбавлення волі.