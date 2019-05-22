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      ДБР розслідує можливу участь прокурора Опанасенка в підпалі авто журналіста

      83 Читать новость на русском
      ДБР
      ДБР / radiosvoboda.org

      Журналіст опублікував відповідний документ.

      Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує можливу участь прокурора Віталія Опанасенка в підпалі автомобіля журналіста.

      Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Василя Крутчака, який опублікував відповідний документ на своєму Facebook.

      "Державне бюро розслідувань виконало рішення суду і внесло до ЄРДР мою заяву про підпал мого автомобіля, в організації якого я звинувачую військового прокурора Вітальку Опанасенка (Василь Іванов)", написав Крутчак.

      Як відомо, журналіст неодноразово заявляв, що підпал його транспортного засобу пов'язаний безпосередньо з професійною діяльністю. Він стверджує, що організацію підпалу авто здійснив військовий прокурор Віталій Опанасенко.

      Крутчак також заявляв, що раніше прокурор Опанасенко начебто заявив, що поб'є його або спалить авто за продовження написання повідомлень в соцмережах про прокурора та його родичів.

      Нагадаємо, 22 лютого в Київській області згорів автомобіль журналіста, а також розташована поруч інша машина.

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      Теги: Новини України Державне бюро розслідувань
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