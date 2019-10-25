ДБР спростувало розслідування щодо Портнова і Богдана, про яке заявляла Чорновол

Державне бюро розслідувань не зареєструвало кримінальне провадження щодо замаху на розтрату понад 3 мільярдів із бюджету у 2012 та 2013 роках. У цьому екснардепка Тетяна Чорновол бачить слід Андрія Богдана та Андрія Портнова.

У заяві від Чорновол не побачили обставин, що свідчать про злочин. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Тетяна Чорновол передала її директору Державного бюро розслідувань Роману Трубі під час брифінгу 9 жовтня.

При цьому у заяві не викладено обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення,

– мовиться у повідомленні.

Як стало відомо 24 жовтня, ГПУ може готувати підозру очільнику Офісу Президента Андрію Богдану. Низка ЗМІ поширила цю інформацію з посиланням на неназвані джерела. Втім, у Генпрокуратурі журналістам 24 каналу цю інформацію не підтвердили, заперечує все і сам очільник Офісу Президента.

У чому Чорновол звинуватила Богдана і Портнова?

У злочинах в 2012 та 2013 роках, зокрема – можливій розтраті коштів із бюджету. Тоді Андрій Богдан був заступником міністра кабінету міністрів України, а Андрій Портнов – керівником Головного управління з питань судоустрою адміністрації Януковича.

Сама Чорновол 25 жовтня повідомила, що ДБР нібито розпочало досудове слідство за її заявою. Однак у документі йдеться лише про те, що заяву "приєднали до матеріалів кримінального провадження" від 11 жовтня 2019 року. Про яке саме провадження йдеться, у відповіді ДБР не вказано.

"Це справа "трьох мільярдів для Міністерства оборони РФ". Богдана я звинувачую в організації злочину, Портнова – в замовленні", – так пояснила се вона на своїй фейсбук-сторінці.



Заява Чорновол/ Фото з фейсбук-сторінки екснардепки