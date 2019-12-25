ДБР затримало поліцейського, який співпрацював з РФ: фото

На Харківщині правоохоронці затримали слідчого Нацполіції під час незаконного розповсюдження ним інформації з обмеженим доступом.

За інформацією пресслужби ДБР, поліцейський продавав дані щодо інших осіб, які зберігаються та оброблюються у спеціальних автоматизованих підсистемах. За це він отримав 16 350 гривень.

До слова: 71-річного російського шпигуна затримали в Австрії

Під час розслідування було зафіксовано неодноразове отримання правоохоронцем коштів з території Російської Федерації — імовірно за розповсюдження інформації з обмеженим доступом.

Наразі вирішується питання обрання запобіжного заходу затриманому, а також тривають обшуки для встановлення інших службових осіб, які причетні до цього злочину.



Затримання поліцейського на Харківщині