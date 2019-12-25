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      ДБР затримало поліцейського, який співпрацював з РФ: фото

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      ДБР затримало поліцейського, який співпрацював з РФ / vppnr.gp.gov.ua

      На Харківщині правоохоронці затримали слідчого Нацполіції під час незаконного розповсюдження ним інформації з обмеженим доступом.

      За інформацією пресслужби ДБР, поліцейський продавав дані щодо інших осіб, які зберігаються та оброблюються у спеціальних автоматизованих підсистемах. За це він отримав 16 350 гривень.

      До слова: 71-річного російського шпигуна затримали в Австрії

      Під час розслідування було зафіксовано неодноразове отримання правоохоронцем коштів з території Російської Федерації — імовірно за розповсюдження інформації з обмеженим доступом.

      Наразі вирішується питання обрання запобіжного заходу затриманому, а також тривають обшуки для встановлення інших службових осіб, які причетні до цього злочину.

      росія дбр поліція
      Затримання поліцейського на Харківщині

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Державне бюро розслідувань Поліція Новини Росії Україна – Росія Новини Харкова
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