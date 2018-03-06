DCH буде домагатися синергії від роботи ДМЗ, ХТЗ та "Сухої балки", – Ярославський

Група DCH Олександра Ярославського, що володіє Харківським тракторним заводом (ХТЗ), рудником "Суха балка" (Кривий Ріг Дніпропетровської обл.) і придбаним в поточному місяці Дніпровським металургійним заводом (ДМЗ), має намір отримати синергетичний ефект від взаємодії трьох активів.

Про це повідомляють "Українські новини".

"Будемо намагатися домогтися синергії, так як ДМЗ виробляє металургійну продукцію, а ХТЗ споживає багато металу. І ДМЗ споживає продукцію "Сухої Балки". Ці підприємства десь співзвучні в тому, що вони виробляють", – сказав О. Ярославський на прес- конференції в Дніпрі у вівторок.

При цьому він нагадав, що близько знайомий з ситуацією в Дніпропетровській області: "Я працював на Дзержинці (Дніпровський меткомбінат), працював і на Північному ГЗК – наша компанія працювала, так що тут нічого особливо нового для нас немає".

Бізнесмен заявив про намір системно розвивати ДМЗ.

"Ця покупка розширює масштаби інвестицій групи DCH в українську економіку. Нещодавно ми відродили з руїн Харківський тракторний. І для ДМЗ сьогодні теж починається нова ера", - підкреслив О. Ярославський.

Геннадій Бергеман, генеральний директор ДМЗ, так прокоментував угоду, що відбулася: "Ми раді приходу на ДМЗ системного українського інвестора в особі Олександра Ярославського. Для нас цінний і його особистий досвід у розвитку промислових підприємств, і його досвід по залученню інвестицій в виробництва. Приєднання ДМЗ до групи DCH відкриває для нас нові перспективи, нові ринки. Упевнений, що з приходом компанії DCH ми отримаємо новий імпульс, продовжимо роботу щодо поліпшення фінансових показників підприємства та віллємося в DCH як прибутковий актив".

Як повідомлялося, 1 березня 2018 року група DCH О. Ярославського підписала договір про купівлю в Evraz Дніпровського метзаводу. При цьому уточнювалося, що технічно придбання було здійснено шляхом покупки 100% акцій Drampisco Limited, яка, в свою чергу, володіє 97,73% акцій ПАТ "Євраз-ДМЗ".

"DCH традиційно зацікавлена ​​в розвитку української промисловості, і має досвід успішної реалізації подібних проектів. Крім того, ДМЗ цікавий нам, з точки зору, виробничої інтеграції з іншими підприємствам", – зазначено в офіційно поширеному прес-релізі групи.

При цьому нагадувалося, що в ході процесу поповнення портфеля промислових активів DCH Олександр Ярославський вже придбав Харківський тракторний завод (2016 рік, Харків) і рудник "Суха Балка" (Кривий Ріг 2017 рік). Загальна сума інвестицій бізнесмена в проекти різної галузевої приналежності тільки по Харківському регіону перевищила $1 млрд (в тому числі $300 млн – в соціальний проект підготовки Харкова до Євро-2012).

Виручка ДМЗ в 2017 році склала $586 млн. Станом на 31 грудня 2017 року загальна вартість активів ДМЗ становила $153 млн. За 2017 рік завод отримав валовий прибуток в розмірі $26 млн, показник EBITDA склав $16 млн, прибуток до оподаткування – $1 млн.