DCH Ярославського розпочала підготовчі роботи з будівництва аеропорту в Дніпрі

Як повідомляють місцеві ЗМІ, глава Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко в ході презентації "Стратегії розвитку Дніпропетровської області на 2020 рік" показав візуалізації майбутніх повітряних воріт регіону.

Нагадаємо, що проєкт буде реалізований у форматі приватно-державного партнерства. Фінансування держчастки робіт (будівництво аеродрому) за проєктом, який визначений президентом України Володимиром Зеленським одним з найважливіших пріоритетів розвитку інфраструктури Дніпра, виділено ВРУ в Державному бюджеті – 2020.

Приватні інвестиції надасть Олександр Ярославський, група DCH якого займеться будівництвом аеровокзального комплексу. Бізнесмен готовий інвестувати в проєкт 70 мільйонів доларів США і розраховує в перспективі на пасажиропотік близько 4 мільйонів мандрівників на рік.

"Приватний інвестор продемонстрував, як буде зовні виглядати аеропорт і термінал. Австрійське архітектурне бюро вже зробило зовнішню концепцію аеропорту. Зараз починається проєктування внутрішньої споруди терміналу, після чого група DCH визначить будівельну компанію. Взимку або на початку весни буде зрозуміло, хто буде будувати термінал, а в квітні ми вже будемо розуміти після проведення тендера, хто буде будувати злітну смугу", – розповів Бондаренко.

Перший заступник керівника Офісу Президента України Сергій Трофимов, який брав участь на заході, підкреслив важливість проєкту з будівництва аеропорту у Дніпрі, за яким з боку влади ведеться пильне спостереження.

"Ми раді, що Дніпропетровська ОДА підхопила наш курс розвитку і вже має певні досягнення. З хороших починань – будівництво нового аеропорту. Цього протягом багатьох років чекали жителі всієї Дніпропетровської області. Держава вже виділила 1,2 млрд грн на реалізацію цього проєкту. Будівництво аеропорту є однією з важливих задач, за якими ми пильно спостерігаємо", – підкреслив представник Офісу Президента Зеленського.

Перший заступник міністра інфраструктури України Дмитро Абрамович назвав створення сучасного аеропорту в Дніпрі мегапріорітетом національного і регіонального масштабу: "Якщо ми говоримо про хороше авіасполучення, то в місті Дніпрі аеропорт поки що слабке місце. Всі розуміють глибину цієї проблеми і бачать, що це є мегапріорітетом в країні і регіоні. З появою нового аеропорту настане довгоочікуване полегшення".

"За даними ролика-візуалізацією стоїть багато виконаної роботи проєктними командами, які працюють кожен день. За першу половину 2020 року підготовлена ​​вся технічна документація, ми розробимо проєкт і виберемо забудовника посадкової смуги, а приватний інвестор особисто вибере забудовника терміналу, який буде повністю оновлений. У липні 2020 ми плануємо почати будівництво злітно-посадкової смуги, одночасно інвестор почне будівництво терміналу", – заявив Олександр Бондаренко, зазначивши, що учасники заходу з Києва відчули на собі всі сумнівні "принади" старого аеропорту.

"Два дні аеропорт Дніпра не міг прийняти наших почесних гостей. Коли ми його зробимо, зможемо приймати гостей і при поганих погодних умовах, тому що буде нова навігаційна система класу 2А і диспетчери зможуть приймати літаки навіть в сильний туман. Зараз немає технологічної можливості прийняти літаки і бортпілоти повертаються в пункт відправлення. Бізнесмени скаржаться, що не можуть запрошувати в Дніпро своїх партнерів з інших країн і міст, тому що в місто проблемно добиратися. Новий аеропорт – це наш якісний зв'язок зі світом", – розповів глава ДнепрОГА і нагадав, що після модернізації за участю DCH Олександра Ярославського аеропорт отримає сучасні навігаційні системи і зможе приймати найбільший сучасний авіалайнер – Боїнг 777. У результаті модернізації аеропорт Дніпра стане другою резервним майданчиком після Борисполя.