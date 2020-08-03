Дозвіл на купання: чи відповідає нормам вода на пляжах Одещини
Морська вода є безпечною для здоров'я відпочивальників на всіх пляжах Одеської області. Щодо питної води – то в кількох населених пунктах виявили порушення.
На пляжах Одещини безпечно купатись
Про те, що морська вода на пляжах Одеси та області відповідає санітарно-хімічним та санітарно-біологічним нормам, повідомили в Одеському обласному лабораторному центрі, інформує "Думська".
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Коротко про стан питної води в області
Щодо питної води – ситуація дещо інша. Порушення санітарно-мікробіологічних норм виявили у таких населених пунктах:
- місто Подільськ;
- селище Сарата;
- село Кам'янка Біляївського району.
Порушення санітарно-хімічних показників:
- селище Сарата;
- село Приморське Кілійського району.
Ситуація з морською водою значно покращилась
Зазначимо, що близько 10 днів тому ситуація з водою на Одещині була значно гіршою. Порушені були показники на трьох пляжах. А у середині липня фахівці рекомендували не купатись одразу на 9 міських пляжах Одеси.