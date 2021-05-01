8 локацій в Одесі: де відкрити місто по-новому на Великодні свята 

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Карантинні обмеження позитивно вплинули на розвиток внутрішнього туризму. На Великдень левова частка українців поїде до Одеси. Для туристів, які приїжджають сюди вперше, все здається цікавим і захопливим. Колорит, вимова, дворики та гарна архітектура. Напевно, гугл запропонує вам найпопулярніші місця для прогулянки. Але наша мандрівка – нетуристичними та менш людяними місцям Столиці гумору.

Джерело:

24 канал

З Одесою усі починають знайомство під час прогулянки Дерибасівською, селфі з Дюком або з фото на магічному 12-му стільці з Ільфа та Петрова. Можливо – з оновленого приморського парку або споглядання на кораблі та яхти в Одеському морвокзалі.

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Цікаві місця в Одесі

В умовах пандемії кількість місць для безпечного туризму стрімко знизилась. Тож в центрі міста на головних туристичних об'єктах завжди збирається безліч людей.

Ми розділили її на кілька блоків за сферами інтересів: що побачити з архітектури та де зробити фото, прогулятися та навіть спробувати насолодитися урбаністичним пейзажем.

Подорож Одесою / Карта

Де зробити фото

Дім сонця

У 2017 році на пляжі Ланжерон митець встановив скульптуру "Двері Сонця". За його задумом, саме через них в Одесу заходить і виходить сонце. Фото тут можна зробити класні у будь-яку погоду та світловий час.

До речі, ці двері мають понад 150-річну історію. Проте їх одного дня просто викинули на смітник, а скульптор не зміг полишити старовинної знахідки.


"Дім сонця" в Одесі / Фото "Покупон"

Пам'ятник Стіву Джобсу

Це залізна рука, що підсвічується неоном і випромінює Wi-Fi. Висота пам'ятника сягає 2 метрів. Ініціювали створення архітектурної композиції студенти та ректорат Державної академії технічного регулювання якості. Є першим пам'ятником Стіву Джобсу в СНД і другим пам'ятником у світі.


Одеський пам'ятник Стіву Джобсу / Фото "Думская"

Подивитись архітектуру

Будинок з атлантами Або Публічний будинок Фальц-Фейна

Одесити жартують, що атланти тримають марку з 1899 року. Фасад будівлі оздоблено ліпнинами та скульптурами. За часів німецької окупації його примітили нацисти – на небосхилі вони намалювали свастику.


Одеські Атланти тримають небо / Фото "АговTravel"

До слова, скульптурна група "Атланти" з вулиці Гоголя стала офіційною емблемою Всесвітнього клубу одеситів.

Будинок Русових

Одна з видатних історичних будівель Одеси – будинок Русових на вулиці Садовій. Він – дуже масивний: це чотириповерхова будівля з великою кількістю скульптурного оздоблення та масштабними по площі квартирами. На жаль, кілька десятиліть він стояв майже зруйнованим.

У 2019 завершили його реставрації, витративши 150 мільйонів. На це точно вартує подивитися. Особливо, якщо заважати на те, що у будинку нещодавно з'явилась родзинка – в однієї зі скульптур "відкрилось" справжнє обличчя.


Будинок Русових на вулиці Садовій в Одесі / Фото з сайту Геннадія Труханова

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Де погуляти

Траса здоров'я

Це довгий прогулянковий маршрут між двома відомими пляжами – Аркадією та Ланжероном. Його протяжність становить 6 кілометрів. Дорогу тут збудували ще наприкінці 1970-х років: вона мала бути екстреним варіантом сполучення в об'їзд міста. Схили тут робили більш пологими завдяки висадці дерев. А у 2007 році місцева влада заборонила по ній рух автомобілів. Провели реконструкцію, обладнали спортивні та дитячі майданчики, велодоріжки та лавки для відпочинку.


Траса здоров'я в Одесі / Фото KANDINSKY Odessa

Біопарк

Біопарк розташовується на околиці. Сюди доведеться їхати – на авто або громадським транспортом (автобус 202, маршрутка 128, 201, 233 та 280 до зупинки "1 амурський провулок").

Його територія є доволі великою: тварини живуть у просторих та охайних вольєрах. Можна побачити лам і кенгуру, великих черепах та тигрів, левів, ведмедів. А ще тут можна споглядати за тваринками, робити світлини та навіть – селфі з жирафом!


Біопарк в Одесі / Фото Vgorode

Стріт-арт галерея просто неба

Між Французьким бульваром та трасою здоров'я стіну огорожі митці розмалювали гігантськими копіями шедеврів світового живопису. 


Галерея репродукцій картин просто неба в Одесі / Фото "Одесса online"

Урбаністичний пейзаж: Деволанівський узвіз та Строганівський міст

Ця місцинка є не дуже привабливою на перший погляд. Нагадує щось кримінальне – на ній царює розруха та декаданс. Проте її дуже полюбляють митці – тут часто проводять зйомки та фотосессії. 


Деволанівський узвіз в Одесі / Фото "Хостел Фрайдей"

Узвіз перетинають 3 мости: Новікова, кований та Строганівський. Останній, до речі, рекомендуємо відвідати теж. Якщо ж спускатися узвозом до моря – то поступово відкривається дуже гарний краєвид на порт.


Строганівський міст в Одесі / Фото "Хостел Фрайдей"

Зверніть увагу! Мандрівки та екскурсії мають проходити безпечно. Будь ласка, не забувайте дотримуватися соціальної дистанції, обробляти руки антисептиком та вдягати масочку. Будьте здорові!