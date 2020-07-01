Наприкінці червня ситуація на ринку праці дещо стабілізувалась. За період карантину служба занятості працевлаштувала 156 тисяч людей. Сайтами для пошуку роботи, такими як Robota.ua, Work.ua, OLX Робота та інші, користуються 88% претендентів і 100% роботодавців. Але 53% тих, хто шукає вакансії, не розміщує резюме.

Згідно з результатами дослідження Factum Group Ukraine і OLX Робота для пошуку роботи використовують в середньому 3 джерела. Читайте також Чи є в Україні робота для фрілансерів: інфографіка Яким чином шукають роботу українці: на спеціалізованих сайтах – 88%;

звертаються до знайомих і родичів – 56%;

шукають роботу через соціальні мережі – 43%. Як працюють із спеціалізованими сайтами: розміщують резюме і чекають відгуки роботодавців – лише 6% опитаних;

шукають серед вакансій відповідні і надсилають резюме – 53%;

поєднують два способи – 41% реципієнтів. Найпопулярніші сфери у травні: роздрібна торгівля – 5 чоловік на 1 вакансію (52,7 тисяч відгуків);

транспорт і логістика – 37,6 тисяч відгуків (4 людини на 1 вакансію);

початок кар'єри – 12 осіб на 1 вакансію (24,2 тисяч відгуків);

барно-ресторанна сфера – 22,2 тисяч відгуків (7 осіб на 1 вакансію);

будівництво – 20,8 тисяч відгуків (8 осіб на 1 вакансію).

ТОП 5 професій з найбільшою кількістю вакансій / Інфографіка 24 каналу