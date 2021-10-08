Мер наголошує, що в суді не кажуть, що саме він порушив. Засідання щодо обрання запобіжного заходу Труханову розпочалося зранку 8 жовтня.

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Не має стільки грошей

Труханов каже, що з нього знущаються. Він не має 120 мільйонів гривень. що внести заставу, якщо цього вимагатиме рішення суду. Сторона обвинувачення заявила, що мер має достатньо грошей, щоб сплатити суму.

До того ж, за словами мера, сторона обвинувачення зазначила, що Труханов купив нову квартиру. Проте в процесі засідання виявилось, що це неправда. Він до того ж не розуміє, за що його звинувачують.

Я не почув роль в цій злочинні й організації. Що я такого зробив? Що я порушив? Одні лише припущення, що я міг знати або щось не так підписав. А що написав – не кажуть,

– каже мер Одеси.

Труханов говорить, що утримування під вартою – зайве. Він ходить на засідання й нікуди не тікатиме.

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