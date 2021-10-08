Де я візьму ці гроші, – Труханов про можливий арешт із заставою 120 мільйонів
Джерело:24 канал
Геннадій Труханов заявив, що він не має 120 мільйонів, щоб сплатити можливу заставу. До того ж мер Одеси сказав, що це – знущання.
Мер наголошує, що в суді не кажуть, що саме він порушив. Засідання щодо обрання запобіжного заходу Труханову розпочалося зранку 8 жовтня.
До теми Прокуратура просить заарештувати Труханова із заставою 120 мільйонів
Не має стільки грошей
Труханов каже, що з нього знущаються. Він не має 120 мільйонів гривень. що внести заставу, якщо цього вимагатиме рішення суду. Сторона обвинувачення заявила, що мер має достатньо грошей, щоб сплатити суму.
До того ж, за словами мера, сторона обвинувачення зазначила, що Труханов купив нову квартиру. Проте в процесі засідання виявилось, що це неправда. Він до того ж не розуміє, за що його звинувачують.
Я не почув роль в цій злочинні й організації. Що я такого зробив? Що я порушив? Одні лише припущення, що я міг знати або щось не так підписав. А що написав – не кажуть,
– каже мер Одеси.
Труханов говорить, що утримування під вартою – зайве. Він ходить на засідання й нікуди не тікатиме.
Геннадій Труханов про засідання суду: відео
За що судять Труханова
- Генпрокурорка підписала 5 підозр у спільному розслідуванні НАБУ та САП про заволодіння земельними ділянками в Одесі. Серед фігурантів справи мер міста Геннадій Труханов і 15 інших осіб.
- Підозрювані нібито незаконно передавали фірмам землю в оренду під забудову. Компанії натомість з часом привласнювали території.
- Попередньо загальна сума збитків територіальній громаді Одеси становить 689 мільйонів гривень.
- Антикорупційна прокуратура попросила заарештувати Труханова з правом внесення 120 мільйонів гривень застави.