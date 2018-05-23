Де будуть перекриті дороги у Києві під час фіналу Ліги чемпіонів: карта

Вже з п’ятниці, 25 травня, у Києві почнуть перекривати дороги поблизу НСК "Олімпійський", на якому в суботу, 26 травня, відбудеться фінал Ліги чемпіонів.

У Києві буде перекритий бульвар Лесі Українки від станції метро «Печерська», вулиця Басейна та Хрещатик. З іншої сторони буде перекрита Велика Васильківська від вулиці Льва Толстого аж до парку Марії Заньковецької. Перекривати почнуть у п'ятницю, 25 травня, починаючи з 20:00 години. Відкриють вулиці для проїзду авто лише у неділю, 27 травня, в 06:00 годині.

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Карта перекриття вулиць Києва

Варто зазначити, що паркуватися на цій території зможуть лише автобуси з фанатами. Приватний транспорт будуть прибирати. Відтак самого стадіону можна буде дістатися лише пішки. Натомість після закінчення матчу метро та наземний транспорт у Києві курсуватиме до 03:00 години.

Нагадаємо, на Хрещатику у Києві діятиме велика фан-зона з розважальною програмою. А на Контрактовій площі під час фіналу буде пряма трансляція гри.

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