Де дешевші продукти – в Україні чи Польщі: порівняння цін на основні товари

Подорожчання продуктів восени в Україні – справа традиційна. Цього року мова йде не лише про сезонне здорожчання овочів та фруктів, але й хліба, м'яса та "молочки". Адже гривня почала девальвувати раніше – не традиційно у вересні, а ще у липні. Кореспондентки 24 каналу проінспектували продуктові магазини у Києві та Варшаві і порівняли, де дешевше жити і харчуватися.

Навколо доходів і витрат українців постійно точаться дискусії. Одні кажуть, що в Європі легше жити, бо зарплати там кращі. А інші – що і ціни там вищі, тож виходить одне на одне.

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Журналістки 24 каналу попросили студентів відвідати магазини, щоб порівняти ціни у Польщі та в Україні.

Вершкове масло коштує майже так само, як в Україні – 45-55 гривень. А ось молоко вже значно дешевше. Тут його можна купити за 15-20 гривень,

– розповіла польська студентка Валерія.

Ціна в Україні на одну групу товарів дуже різниться. Наприклад, 200-грамова пачка вершкового масла у Києві коштує від 25 до 100 гривень.

Молоко ми купуємо десь за гривень 30. І масло приблизно так само,

– зазначила українська студентка Ася.

Наприклад, 250 грамів кисломолочного сиру у нас можна придбати за 30 гривень, у Варшаві – від 18. Різниця у цінах на основні групи товарів між двома країнами була не значною. За м'ясо українці платять більше, а от овочі і крупи обходяться дорожче полякам.



Ціни на продукти в Україні та Польщі



Ціни на продукти в Україні та Польщі



Ціни на продукти в Україні та Польщі

В останні два роки українські агрохолдинги нарощують експорт птиці до Євросоюзу. Логічно, що у нас вона має коштувати дешевше, адже до Польщі ще треба товар довезти. Тож наші коресплндентки потайки увімкнули камери у телефонах та пішли у польський та український супермаркети.

У варшавському магазині я купила курку за 47 гривень, а яйця за 50. Це 97 гривень разом у моєму чеку,

– повідомила кореспондентка Валерія Кірічєва.

Курятина в Україні коштує чомусь дорожче на 17%. А от яйця, навпаки, дешевші – майже у двічі.

За куряче філе та десяток яєць у київському супермаркеті я сьогодні заплатила 82 гривні. То де дешевше жити у Києві чи Варшаві?

– сказала кореспондентка Леся Виговська.

За даними консалтиногової компанії GFK за 2017 рік, українці витрачають на продукти харчування більшу частину свої доходів – 53% – тоді як у Польщі у двічі менше.

Наш рівень доходів дозволяє нам купувати продуктів на 150 злотих на двох, що приблизно дорівнює 1100 гривням,

– запевняє польський студент Артем.

За словами Артема, це близько 20% їхніх з Валерією доходів. А от Ася бідкається, що 5 тисяч в місяць на їжу – це мінімум половина зарплати її хлопця, ще й усі її підзаробітки.

Вдовох ми витрачаємо близько 1000-1200 гривень на тиждень. Загалом заходимо в магазин і дивимося, що по акції,

– говорить українська студентка Ася.

А все тому, що середня заробітна плата у Польщі – 750 євро, в Україні – 250.