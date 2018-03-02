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Де General Electric планує збирати локомотиви в Україні

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Локомотив General Electric
Локомотив General Electric

Американська корпорація General Electric, з якою "Укрзалізниця" раніше уклала угоду на 1 мільярд доларів, планує збирати в Україні локомотиви на Крюківському вагонобудівному заводі (Кременчук, Полтавська область).

Про це в коментарі "Буквам" розповів директор зі стратегічного розвитку та інвестиційної політики "Укрзалізниці" Антон Саболевський.

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За його словами, серед можливих кандидатів на виробництво тепловозів General Electric в Україні розглядається саме Крюківський завод – провідний український виробник залізничних вагонів.

"У серпні я привіз експерта компанії General Electric по локалізації, який спеціалізується по всіх країнах світу. Ми з ним тиждень їздили по всій Україні, я показував йому різні потужності, і, врешті-решт, вони самі прийняли рішення, з ким їм буде комфортніше працювати. Наскільки я знаю, це буде Крюківський вагонобудівний завод, на якому американська компанія планує збирати локомотиви", – зазначив Саболевський.

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Він також підкреслив, що для виробництва електровозів в Україні необхідно використовувати як американські, так і європейські технології.

Саболевський уточнив, що тепловози виробляють всього в трьох країнах – США (General Electric), Китаї (компанія CRRC) та Росії ("Трансмашхолдинг"). Китайські тепловози не підходять для України через велику витрату палива.

На чому спеціалізується General Electric? Це американська, яка виробляє різні види техніки: локомотиви, енергетичні установки (в тому числі атомні реактори), газові турбіни, авіаційні двигуни, медичне обладнання, побутову та освітлювальну техніку, пластмаси та герметики.

Теги: Новини України Укрзалізниця залізниця
Джерело: 24 Канал
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