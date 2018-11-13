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      Де у світі легалізована марихуана: інфографіка

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      Країни, в яких легалізована марихуана – карта
      Країни, в яких легалізована марихуана – карта / 24 канал

      Дебати щодо легалізації та декриміналізації марихуани точаться у всьому світі, але вже десятки країн пом'якшили свої закони. До того ж, у багатьох країнах канабіс легально використовують у медичних цілях.

      У 2013 році Уругвай став першою країною, яка легалізувала вирощування, продаж та споживання марихуани. Цього року в жовтні легалізували марихуану у Канаді

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      Відтак, у Канаді вдома можна вирощувати не більше чотирьох кущів марихуани. Зберігати дозволено лише до 30-ти грамів сухих конопель, а купити препарат жителі зможуть у спеціальних магазинах або в ліцензованих виробників.

      У багатьох інших країнах світу люди можуть носити марихуану для медичного використання і вирощувати рослини вдома. Зокрема, марихуана частково легальна у 30 країнах світу, ще у 14 країнах марихуану використовують у медицині. Часткова легалізація означає, що жителі цих країн можуть вирощувати та зберігати невелику кількість конопель. 

      Марихуана – психоактивна речовина, яку отримують з листя конопель. Основний психоактивний компонент – ТГК (тетрагідроканабінол).


      Де легалізована марихуана: карта

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      У більшості випадків зберігання коноплі передбачає адміністративну відповідальність – штраф або ж виправні роботи. Але в деяких країнах залежності від тяжкості злочину може передбачатись і кримінальна відповідальність.

      Вживання та зберігання марихуани в Україні є незаконним. Зберігання до 5 грамів передбачає адміністративну відповідальність, більше 5 грамів – кримінальну. 

      Автор: Олена Булан
      Теги: Новини України Канада Здоров'я Наркотики медичний канабіс Інфографіка
      Джерело: 24 канал
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