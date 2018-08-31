Де навчатимуться доньки Порошенка: дружина президента назвала країну
Дочки-двійнята президента Петра Порошенка Олександра та Євгенія вступили до лондонських навчальних закладів.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на дружину президента Марину Порошенко.
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"Дочки вступили до University of the Arts in London і University College London на спеціальності "Анімація" та "Економіка". У цьому рішенні ми підтримали їх, щоб дати можливість дівчаткам самостійно отримати професію на загальних умовах - без привілеїв, що вони діти президента України", – розповіла перша леді в коментарі агентству.
За її словами, 18-літні Олександра та Євгенія Порошенко успішно здали всі вступні іспити і отримали високі результати.
Марина Порошенко додала, що Олександра та Євгенія після отримання дипломів збираються повернутися до України і "працювати на благо українського народу".
Нагадаємо, народний депутат фракції "Блок Петра Порошенко", син президента України Олексій Порошенко отримав у подарунок від свого батька Петра Порошенка частина прав власності на житловий будинок з господарськими будівлями площею 1,3 тисячі квадратних метрів в смт Козин на Київщині.