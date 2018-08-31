18:01
31 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
26°C 12°C
  • субота
    28°C 14°C
  • неділя
    30°C 15°C
  • понеділок
    30°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Лакшері корито для Путіна. Прокляття російської еліти
Вєсті Кремля
21:49, 30 серпня
Вєсті.UA. Дзьоб і крила Мосійчука. Музичний критик Добкін
Вєсті.UA
20:11, 30 серпня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати все. Український рок в стилі олд-скул
Згадати все
23:50, 28 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Де навчатимуться доньки Порошенка: дружина президента назвала країну

2047 Читать новость на русском
Дочки Порошенка навчатимуться в Лондоні
Дочки Порошенка навчатимуться в Лондоні / aif.ua

Дочки-двійнята президента Петра Порошенка Олександра та Євгенія вступили до лондонських навчальних закладів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на дружину президента Марину Порошенко.

Читайте також: Порошенко поїхав на церемонію прощання з Маккейном

"Дочки вступили до University of the Arts in London і University College London на спеціальності "Анімація" та "Економіка". У цьому рішенні ми підтримали їх, щоб дати можливість дівчаткам самостійно отримати професію на загальних умовах - без привілеїв, що вони діти президента України", – розповіла перша леді в коментарі агентству.

За її словами, 18-літні Олександра та Євгенія Порошенко успішно здали всі вступні іспити і отримали високі результати.

Марина Порошенко додала, що Олександра та Євгенія після отримання дипломів збираються повернутися до України і "працювати на благо українського народу".

Нагадаємо, народний депутат фракції "Блок Петра Порошенко", син президента України Олексій Порошенко отримав у подарунок від свого батька Петра Порошенка частина прав власності на житловий будинок з господарськими будівлями площею 1,3 тисячі квадратних метрів в смт Козин на Київщині.

Теги: Новини України Освіта Новини політики Петро Порошенко Великобританія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Коли Кремль прийме рішення про звільнення Сенцова
 25 серпня , 15:15
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
"Динамо" хоче придбати чемпіона Нідерландів і Греції
 1 квітня 2017 , 16:15
Гвардіола може очолити збірну Аргентини з зарплатою 12 млн доларів на рік
 5 липня , 09:37
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук