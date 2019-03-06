Де найдешевший мобільний інтернет у світі: Україна в топ-4

Україна потрапила до переліку країн із найдешевшим мобільним інтернетом. Наша країна зайняла четверте місце після Індії, Киргизстану та Казахстану.

У Worldwide mobile data pricing оцінили вартість послуг мобільних даних у 230 країнах.

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Перше місце серед країн із найдешевшим мобільним інтернетом займає Індія. Середня ціна одного гігабайта мобільних даних тут коштує 0,26 долара.

Серед країн СНД – Киргизстан займає друге місце у рейтингу. Середній показник у цій країні – 0,27 долара. Третє місце посів Казахстан із вартістю 0,49 долара за гігабайт інтернету.

На четвертому місці – Україна. Вартість мобільного інтернету у нашій країні становить 0,51 долара за гігабайт.

Найбільш дорогі мобільні дані у Зімбабве (cередня вартість мобільного інтернету 75 доларів за гігабайт) та Греції (майже 33 доларів). Крім того, дорого користуватися мобільним інтернетом також у Швейцарії, Туркменістані, Ґренландії, Португалії та Норвегії.



Перелік країн із найдешевшим мобільним інтернетом

