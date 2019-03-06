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      Де найдешевший мобільний інтернет у світі: Україна в топ-4

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      Де найдешевший мобільний інтернет у світі: Україна в топ-4
      Де найдешевший мобільний інтернет у світі: Україна в топ-4 / Фото з відкритих джерел

      Україна потрапила до переліку країн із найдешевшим мобільним інтернетом. Наша країна зайняла четверте місце після Індії, Киргизстану та Казахстану.

      У Worldwide mobile data pricing оцінили вартість послуг мобільних даних у 230 країнах.

      Читайте також: Український інтернет-трафік проходить через російську компанію, – ЗМІ

      Перше місце серед країн із найдешевшим мобільним інтернетом займає Індія. Середня ціна одного гігабайта мобільних даних тут коштує 0,26 долара.

      Серед країн СНД – Киргизстан займає друге місце у рейтингу. Середній показник у цій країні – 0,27 долара. Третє місце посів Казахстан із вартістю 0,49 долара за гігабайт інтернету.

      На четвертому місці – Україна. Вартість мобільного інтернету у нашій країні становить 0,51 долара за гігабайт.

      Найбільш дорогі мобільні дані у Зімбабве (cередня вартість мобільного інтернету 75 доларів за гігабайт) та Греції (майже 33 доларів). Крім того, дорого користуватися мобільним інтернетом також у Швейцарії, Туркменістані, Ґренландії, Португалії та Норвегії.

      інтернет найдешевший україна топ-4
      Перелік країн із найдешевшим мобільним інтернетом
       

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      Теги: Новини України Гроші Інтернет Статистика Індія Киргизстан Новини Казахстану
      Джерело: 24 Канал
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